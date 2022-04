Tragedia nel cinema italiano: l’attrice muore a soli 35 anni

Tragedia nel mondo del cinema italiano: dopo un terribile incidente, la talentusa attrice muore a soli 35 anni.

Una vera tragedia ha sconvolto il mondo del cinema italiano. Una talentuosa e bravissima attrice ha perso la vita a soli 35 anni. Per lei non c’è stato nulla da fare. Fatale un terribile incidente avvenuto a Roma causato, forse, da un colpo di sonno. L’auto che guidava l’attrice è andata a sbattere contro un muro e per lei sono stati vani i soccorsi.

La notizia della prematura scomparsa della giovane attrice ha lasciato senza parole fan e colleghi che avevano condiviso con lei il set e il sogno di aver trasformato la passione per la recitazione in un lavoro.

Addio all’attrice 35enne per un tragico incidente: il dolore del cinema italiano

A perdere la vita in un incidente avvenuto a Roma è stata l’attrice pistoiese Ludovica Bargellini. La donna era alla guida di Lancia Y quando è andata a sbattere contro un muro. L’impatto è stato talmente forte da non averle lasciato scampo. Come fa sapere l’Ansa, l’attrice è deceduta pochi minuti dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Eugenio.

La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire come sia avvenuto l’incidente e non si esclude il colpo di sonno.

L’attrice, di origini pistoiesi, si era trasferita a Roma per realizzare il sogno di diventare un’attrice trasformando così la sua immensa passione per la recitazione in un lavoro. Un sogno che Ludovica Bargellini era riuscita a realizzare.

La Bargellini era nota per aver recitato in alcuni spot pubblicitari e per avere recitato nella nella serie tv “The Young Pope” diretta da Paolo Sorrentino. Inoltre ha recitato in alcuni lungometraggi come “Non c’è tempo per gli eroi” di Mugnaini, “Dylan Dog vittima degli eventi” di Claudio di Biagio e “Palato assoluto” di Francesco Falaschi.



La notizia della morte della Bargellini ha sconvolto la comunità di Pistoia come scrive La Nazione che riporta le parole di Enrico Miniati, presidente del Comitato di Iano.

“Era una persona solare, bella, piena di vita. Il suo sogno era lavorare nel mondo del cinema”, ha detto Miniati.

Tanti i messaggi di cordoglio scritti sotto la sua ultima foto pubblicata su Instagram. “Riposa in pace Ludo, mancherai da morire”, “Arrivederci, Ludovica. Che brutto vedere un pezzo di bellezza andare via così, improvvisamente, da questo mondo”, sono alcuni dei commenti scritti dagli utenti che hanno lasciato anche tanti cuori per lei (cliccate qui per leggere tutto).