Test logica: sei un fenomeno se trovi il guanto giusto

Solo chi ha veramente una mente geniale riuscirà a risolvere questo test in pochi secondi. Vediamo cosa sai fare, risolvi il test del guanto

La genialità è una caratteristica molto rara. Le persone che hanno un colpo di genio riescono ad intravedere dei dettagli minuscoli dove una persona “normale” non sarebbe capace di vedere uno scoglio. Solitamente, chi sviluppa un’intelligenza più intuitiva riesce a risolvere un problema in tempi molto brevi, specialmente se è messo sotto pressione.

Non è per niente semplice uscire al meglio da una situazione particolarmente delicata, è necessario avere una mente acuta. Attraverso il test di oggi potrai mettere alla prova queste abilità. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un piccolo intrattenimento dedicato alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco l’indovinello da risolvere.

Diego deve uscire, ha fatto tardi e fuori fa freddo. Decide di indossare dei guanti ma, appena entra nella cabina armadio, c’è un blackout. L’ambiente è totalmente buio e Diego non ha il cellulare con sé. Sa che nell’armadio ha 12 guanti bianchi e 12 guanti neri. Considerando che non c’è luce, quanti guanti dovrà prendere Diego per avere la certezza di indossare almeno un guanto destro e un guanto sinistro dello stesso colore?

La soluzione del test

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai dato la risposta e vuoi verificare la sua correttezza, oppure non ce l’hai fatta e sei curioso di leggere la soluzione del test. Se hai indovinato la risposta corretta di questo test di logica e ragionamento, dobbiamo farti i complimenti. Non era per niente facile e pochissime persone hanno risolto il test in meno di un minuto.

Viceversa, se non hai dato una risposta, non abbatterti. È possibile che questo genere di test non faccia al caso tuo e che tu abbia bisogno soltanto di un po’ di allenamento. Prova a dilettarti con un test di logica e ragionamento al giorno nelle prossime settimane, vedrai che sicuramente otterrai risultati migliori. Ecco la soluzione del test.

Diego dovrà prendere 13 guanti. Solo in questo modo avrà la certezza di avere due guanti (uno destro e uno sinistro) di colori diversi. Se dovesse scegliere 12 guanti neri, il tredicesimo sarebbe sicuramente bianco. Se dovesse scegliere 12 guanti destri, almeno uno sarebbe mancino.