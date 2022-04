Royal Family: “Si sono separati ma non possono divorziare”

L’indiscrezione arriva da una fonte diretta, la quale afferma che i reali si sarebbero separati. La notizia era nell’aria da tempo: i dettagli

Questa notizia non sorprenderà coloro che leggeranno questo articolo perché era nell’aria da tempo. Capita spesso che un matrimonio finisca, ormai non c’è nulla di sorprendente. I motivi possono essere tanti ed è giusto che restino privati. Terminano i matrimoni delle persone comuni ma finiscono anche quelli degli appartenenti ad una monarchia.

C’è un piccolo dettaglio: esistono delle differenze molto evidenti. Quando termina il matrimonio tra due persone comuni, c’è la separazione e ognuno segue la propria strada. Se finisce il legame tra due membri della Royal Family, esistono dei protocolli da rispettare. Spesso quel matrimonio non può finire ed è il caso dei due reali dei quali vogliamo parlarvi oggi. Le indiscrezioni parlano di una separazione senza divorzio. Ecco tutti i dettagli di questa spinosa vicenda.

Charlène e il Principe Alberto: “Separati ma non possono divorziare”

Charlène di Monaco è da poco rientrata nel Principato e si è fatta immortalare per un servizio fotografico. Il suo ritorno a casa aveva tranquillizzato tutti poiché sul suo conto giravano molte voci su una presunta malattia, in parte confermata dalla stessa principessa. Lo scorso 12 marzo, infatti, la moglie di Alberto è tornata a casa dopo un ricovero avvenuto in una clinica in Svizzera.

Vera Dillier, scrittrice ed amica di Alberto ha parlato del loro matrimonio. Ecco le sue parole, riprese anche da Vanity Fair: “Charlène e Alberto sono separati da tempo ma non possono divorziare a causa di un accordo prematrimoniale. All’interno del palazzo non è un segreto, il loro amore non è mai esistito”. Smentite, dunque, anche le notizie su una sua presunta gravidanza.

Secondo la Dillier, la coppia continuerà a partecipare ad alcuni eventi pubblici perché “a quei livelli non si divorzia, come è successo anche a Carlo e Diana”. Charlène dovrebbe trasferirsi in Costa Azzurra ed i figli dovrebbero restare con il padre: “In questi ambienti, gli eredi al trono restano con il padre. Charlène e Alberto appariranno insieme ogni tanto per salvare le apparenze”, ha concluso la 73 enne scrittrice svizzera.