Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo a Lulù, arriva la frecciatina di Maria Monsè: web furioso

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono detti addio e non è mancato l’attacco di Maria Monsé alla Princess più amata della rete.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove oltre a trovare una certa popolarità tra il pubblico schermo degli italiani hanno trovato anche l’amore.

Purtroppo però la loro storia non ha avuto il finale che tutti speravano e qualche mese dopo la fine di quell’esperienza, e l’inizio di una convivenza, hanno deciso di dirsi addio. I due ci avrebbero provato e riprovato, ma le cose proprio non sarebbero andate anche se la Princess ha attaccato terze persone affermando che a causa loro si sarebbero lasciati.

A poche ore da questo annuncio, però, Lulù Selassié è stata protagonista di una frecciatina da parte di Maria Monsé che non è stata ben vista dagli utenti della rete.

Maria Monsé attacca Lulù Selassiè dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

Maria Monsé ha commentato la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè , provando a consolare lo sportivo ma le sue parole hanno fatto infuriare i fan di lei, ecco per quale motivo:

“Caro Manuel, l’amore esiste tu questo lo puoi capire guardando l’esempio bello che hai nella tua famiglia“ ha esordito, scrivendo questo messaggio nelle sue Instagram Stories. Stories che non sono di certo passate inosservate. “Sono sicura che presto lo troverai“ ha proseguito, facendo intuire che quella con Lulù, per come sono andate le cose, non era affatto vero amore. “Perché sei fantastico e ti voglio bene” ha poi aggiunto. “Spero di poterti abbracciare presto” ha poi concluso.

Il messaggio di Maria Monsé a Manuel Bortuzzo ha fatto storcere il naso ai fan della Princess Selassiè in quanto sono convinti che queste parole siano state dettate soltanto per pungere la loro beniamina con cui non ha mai avuto buoni rapporti anche durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip dove sono state protagoniste di numerose discussioni. Almeno per il momento, però, Lulù Selassié ha preferito non rispondere lasciando spazio soltanto alla sua verità e andando dritta per la sua strada.