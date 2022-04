Antonio e Giorgia: tutta la verità dopo Matrimonio a prima vista

Erano l’unica coppia di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista a essere sopravvissuta all’esperimento, ma qualcosa è successo

A Matrimonio a prima vista c’erano molte aspettative intorno ad Antonio e Giorgia, la sola coppia “sopravvissuta” dopo l’ultima edizione del famoso programma. Mentre le altre due hanno deciso di divorziare al termine del periodo di prova, per loro è arrivata la scelta di proseguire insieme. Parliamo di Antonio Quarta e Giorgia Rosati, che avevano fatto sognare il pubblico di Real Time. E’ un evento assai raro che le coppie che si sposano al buio nello show vadano avanti. La speranza è che Antonio e Giorgia potessero proseguire bene insieme, ma qualcosa è accaduto.

Dopo la fine del programma il loro matrimonio è finito. Evidentemente la “vita” vera li ha messi a dura prova. Su tutto la distanza, perché lui abita in provincia di Lecce, lei a Rieti. Un fattore che ha pesato, visto che i due non si erano ancora organizzati per la convivenza. “Ci siamo resi conti che noi due insieme funzionavamo meglio come amici che come coppia. Quella fede al dito – ha raccontato Antonio – era spesso causa di litigi. Quando l’abbiamo tolta ho scoperto una Giorgia diversa. Più piacevole, più serena e allegra”.

Matrimonio a prima vista, tutta la verità sulla fine dell’amore tra Antonio e Giorgia

Così l’ex sposo a Vanity Fair. Lui, in ogni caso, si è preso le sue responsabilità. “Ho le mie colpe – ha detto – ero troppo puntiglioso ed egoista. Ero spento, non le ho dato quello che si meritava. Ora abbiamo un rapporto ancora più bello di quello di prima, e ci sentiamo anche di più. Non passa un giorno che non la sento”. Suona un po’ strano, ma per chi crede nel rapporto di amicizia tra uomo e donna queste parole suoneranno come musica. Tuttavia, entrambi dovranno guardare avanti.

E se troveranno altri amori vedremo se poi continueranno a essere così amici. Ma tutto può accadere. Tuttavia bisogna capire come mai la loro storia è finita. Del resto hanno comunque deciso di sposarsi al buio. “Sì, ci abbiamo provato. Eravamo molto determinati a continuare la nostra conoscenza. Purtroppo la distanza ha pesato. Ci vedevamo nel weekend ma non bastava. Ci siamo allontanati da un punto di vista sentimentale”.