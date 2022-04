Manuel Bortuzzo lascia Lulù Selassiè: l’annuncio bomba

Manuel Bortuzzo annuncia la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè mentre lei è ancora a Milano: l’annuncio lascia senza parole i fan.

Manuel Bortuzzo annuncia la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè. Il nuotatore che aveva conosciuto la principessa etiope nella casa del Grande Fratello Vip 6, con una nota Ansa, ufficializza la fine della relazione con la fidanzata. L’annuncio bomba è arrivato dopo giorni di rumors e indiscrezioni e ha lasciato senza parole i fan della coppia che, due giorni fa, esultavano per la sorpresa romantica per il mesiversario.

I fan sono ancora increduli per l’annuncio che Manuel ha affidato all’Ansa mentre Lulù si trovava ancora a Milano. Stando alle parole di Manuel, la rottura sarebbe arrivata per delle divergenze che sembrano insuperabili.

Manuel Bortuzzo annuncia la rottura da Lulù Selassiè: i fan sotto choc

“In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”, con queste parole affidate all’Ansa, Manuel Bortuzzo ha annunciato la rottura da Lulù Selassiè dopo aver cancellato le storie da Instagram a lei dedicate.

“Ringrazio di cuore – scrive Manuel – tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

L’annuncio di Manuel è arrivato mentre Lulù si trovava ancora a Milano. Mentre era in taxi, la Selassiè ha fatto una diretta Instagram confermando la rottura. “Purtroppo questa notizia è vera, mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione. Non è né colpa mia né colpa di Manu, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Hanno cercato di metterci contro..”, ha detto Lulù.

Diretta di Lulù (1)

“Purtroppo questa notizia è vera, mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione. Non è né colpa mia né colpa di Manu, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Hanno cercato di metterci contro..”#fairylu pic.twitter.com/faXe4VmtVt — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 25, 2022

“Purtroppo da parte della sua famiglia verso di me non c’è stato anche se sono stata amichevole, ho cercato di essere gentile.. In queste due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che quello che dicevano le persone non ci toccasse…”, ha aggiunto.

Diretta di Lulù (2)

“Purtroppo da parte della sua famiglia verso di me non c’è stato anche se sono stata amichevole, ho cercato di essere gentile.. In queste due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che quello che dicevano le persone non ci toccasse..”#fairylu pic.twitter.com/q6gVlP1lIi — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 25, 2022

Su Twitter, i fan sono ancora increduli dopo aver sognato per mesi con l’amore che Manuel e Lulù si sono professati che, solo due giorni fa, hanno festeggiato il mesiversario regalando anche una foto di coppia che era diventato virale.