“Cerco nell’immondizia cose da vendere”: l’ex dell’Isola dei Famosi spiazza tutti così

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha spiazzato tutti raccontando la sua nuova vita, molto diversa da quella di un tempo.

L’Isola dei Famosi gli aveva permesso anni fa di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo e da quel momento aveva deciso di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo per poi approdare nei film a luci rosse.

Quell’esperienza però è durata meno del previsto ed oggi l’ex naufrago, lanciato da Simona Ventura, sta conducendo una vita molto diversa rispetto a quella che era solito condurre. A parlare del difficile momento che sta attraversando è stato il diretto interessato sulle pagine di Nuovo, dove si è raccontato come non mai.

Davide Di Porto dopo l’Isola dei Famosi ha spiazzato gli utenti della rete raccontando il difficile periodo che si ritrova a vivere dopo non essere stato preso più in considerazione dal mondo dello spettacolo nostrano.

Davide Di Porto dopo l’Isola dei Famosi spiazza tutti: la sua nuova vita

Davide Di Porto ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove di recente c’è stata una proposta inaspettata, di Simona Ventura quando il format si era aperto anche alle persone comuni e non soltanto appartenenti al mondo dello spettacolo.

Dopo la fine della sua esperienza nel programma, come vi abbiamo avuto modo di potervi anticipare, aveva scelto di lanciarsi nel mondo dei film a luci rosse, ma quell’esperienza non è terminata come avrebbe voluto o creduto: “Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo” ha ammesso durante il corso dell’intervista. “E non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere“ ha poi dichiarato, rivelando la difficile condizione in cui sta vivendo in questo ultimo periodo.

“Però non rubo niente a nessuno” ha subito precisato chiarendo che non ha rinunciato ad essere una persona onestà andando dritto per la sua strada per poi tornare a parlare della sua precedente esperienza. “I film a luci rosse non sono l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare” ha poi dichiarato. “Non è un lavoro come gli altri, porta alla disperazione se hai un minimo di sensibilità e di cuore” ha poi concluso.

Davide Di Porto dopo l’Isola dei Famosi ha cambiato drasticamente vita e vorrebbe una nuova opportunità per poter ricominciare a vivere come faceva un tempo.