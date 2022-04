Test dei capelli: dimmi quanto sono lunghi e scoprirai chi sei davvero

By

Quanto sono lunghi i tuoi capelli? La risposta al test rivela chi sei veramente

I capelli sono un biglietto da visita per noi. Ne esistono di tutti i tipi, colori, forma a nostra preferenza. La nostra acconciatura parte da una scelta di come vogliamo mostrarci al mondo.

Quando ci troviamo di fronte a più possibilità, dobbiamo scegliere e questa è una manifestazione del nostro gusto e quindi della nostra personalità.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dei capelli. Solo così potrai scoprire dei lati del tuo carattere che erano ancora nascosti.

Iniziamo a conoscerci!

Test: dimmi quanto sono lunghi i tuoi capelli e scopri chi sei

Esistono infinite acconciature e tinte dei capelli, ma oggi ci focalizziamo solo sulla lunghezza. In questo test dei capelli ti trovi di fronte a quattro possibilità. Scegli quella che ti rappresenta maggiormente e leggi il risultato corrispondente al numero optato.

Scopri chi sei veramente e divertiti anche con il test dell’orologio a cucù.

Iniziamo a conoscerci a fondo!

1) Capelli corti

Sei una persona allegra e molto spigliata. Ci vuole coraggio nel decidere di darci un taglio così netto e tu ne hai da vendere.

Ti piace essere organizzata, avere il comando di ogni situazione e fare da guida. Sei molto intelligente e hai tanti hobby.

Non sei affatto una persona esigente, ma piuttosto ami le cose semplici e fatte bene. Sai come adattarti ad ogni situazione, perché hai delle idee geniali e innovative. Uscire dalla tua comfort zone non ti fa paura, anzi, ti motiva tantissimo.

2) Caschetto

Se porti i capelli in questo modo allora sei una persona affascinante ed elegante. Ami l’amore e tutto ciò che lo riguarda, però non ti innamori facilmente. Sei disposta ad aprire il tuo cuore solo se ti fidi ciecamente e per te è difficilissimo.

Sei una persona esigente e dai sempre il meglio di te. Vuoi arrivare in alto nella tua vita e anche quando arrivi ad un obbiettivo, sei già pronto per il prossimo.

Sogni ad occhi aperti e vedi molto bene la tua destinazione. Perciò ogni volta che inizi un lavoro, vuoi portarlo a termine il prima possibile. Tu non procrastini quasi mai.

Hai una grande autostima, ami sentirti libera e indipendente ed, infine, sei molto determinata nel raggiungimento di tutto ciò che ti sei prefissato.

3) Lunghi fino alle spalle

Sei una persona magnetica e molto speciale. Ami ciò che sei e quello che hai costruito negli anni. Sei forte e vuoi raggiungere la tua indipendenza il prima possibile.

Se hai bisogno di un consiglio, prova il test dell’elefante.

Non dici mai le bugie e per questo odi le persone false. Ami passare il tempo con i tuoi amici su cui puoi fare affidamento sempre. Sono pochi, ma buoni ed è questo quello che conta veramente.

Ti piace conoscere nuove persone, perché ami confrontarti su ogni tipo di tema.

4) Capelli lunghi

Hai i capelli molto lunghi e questo sono simbolo di forza e potere. Non ami i mezzi termini; quando devi dire qualcosa a qualcuno lo dici senza esitazioni e in modo franco. Delle volte sei anche fin troppo dura.

Non temi niente e nessuno. Anche se ti trovi di fronte ad un ostacolo o intoppo, riesci sempre a mantenere la calma e a trovare la soluzione più rapida ed efficace.

Sei una persona misteriosa e molto riservata e ciò ti rende affascinante agli occhi degli altri. Hai un potere mistico dentro di te