Lulù selassiè rompe il silenzio e svela tutta la verità sulla rottura con Manuel Bortuzzo: “Ecco perchè e come mi ha lasciata”.

Lulù Selassiè rompe il silenzio e, con due storie pubblicate su Instagram, svela tutta la verità sulla fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo. Dopo ventiquattro ore dall’annuncio Ansa con cui il nuotatore ha ufficializzato la rottura, Lulù che si era chiusa nel suo silenzio, ha raccontato la propria veritaà.

Di fronte a notizie e gossip vari sui presunti motivi che avrebbero portato alla rottura che, a detta di qualcuno, sarebbe stata scatenata dal carattere di Lulù, la Selassiè ha deciso di svelare la propria verità.

Lulù Selassiè, la verità con sulla rottura con Manuel Bortuzzo: “Lasciata con un comunicato Ansa”

Lulù Selassiè, con una dichiarazione su Instagram, svela di essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo con un comunicato Ansa e di averlo saputo esattamente come i fan ovvero attraverso una storia di Instagram con cui Bortuzzo ha ufficializzato la rottura.

“È facile dare la colpa a me per esserci lasciati… è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri si è sempre mostrata dentro alla casa del Grande Fratello Vip per ciò che è… Ma vi tranquillo dicendovi che la purtroppo… No! Non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati”, fa sapere Lulù.

Poi parla del giudizio che il padre e gli amici intorno a lui hanno sempre avuto nei suoi confronti sia durante il Grande Fratello che dopo.

“Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per divi che non c’è mai stata. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare. Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita… e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’Ansa, mi ha fatto tanto male“, ha scritto Lulù a cui Maria Monsè ha lasciato una frecciatina dopo la rottura da Manuel.

Lulù, poi, conclude il tutto ribadendo di non voler ferire Manuel aggiungendo che è l’ultima cosa che vorrebbe: “Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio”.