Il Paradiso della signore anticipazioni: clamoroso doppio addio sul finale?

Parte oggi la settimana finale de Il paradiso delle signore 6: la fiction daily di Rai 1 sta per giungere alla tanto attesa puntata numero 160

Manca poco alla fine di questa prestigiosa stagione de “Il Paradiso delle Signore”. La “soap-fiction” di Rai 1 è andata benissimo anche quest’anno, con ascolti eccezionali che hanno regalato a Rai 1 il primato in quella fascia oraria. Insomma, le premesse sono ottime anche per il futuro, ma intanto il “Paradiso” lascerà spazio a “Sei Sorelle”, che prenderà il suo posto e che andrà in onda dal prossimo 30 maggio sempre sul primo canale. E i fan non devono perdersi una grande chicca.

In attesa della nuova fiction, sarà riproposta per intero la prima stagione del Paradiso, quella in formato serie tv con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Intanto, nei cinque episodi che restano fino alla conclusione succederà un po’ di tutto, e non mancheranno dei colpi di scena non da poco. Le vicende più importanti riguarderanno Gloria Moreau e i personaggi che le ruotano attorno. Beatrice e Dante, infatti, sono due dei grandi protagonisti della fiction di Rai 1. Il pubblico spera in un lieto fine, ma sarà davvero così?

Il paradiso delle signore, gli intrecci tra Dante e Beatrice

La situazione riguarda il pentimento di Dante, preoccupato di ciò che ha fatto in passato parlerà a sua cugina Fiorenza. La sua intenzione, infatti, è di voler completamente rinunciare a vendicarsi. E chiederà scusa davanti a tutti i lavoratori del “Paradiso”. Intanto, Beatrice, dopo essere uscita dall’ospedale avrà una sorpresa da Vittorio. Lui le chiederà di uscire con lui e stare un po’ insieme. Tuttavia, non bisognerà trascurare la reazione del dottor Conti. Infatti, lui capirà che Beatrice, a quanto pare, è ancora innamorata di Dante.

Ecco perché il protagonista proverà in tutti i modi a combinare una pace tra i due. Conti sarà convinto che il sentimento di Dante per Beatrice è autentico, e deciderà di mettersi d’impegno per farli tornare insieme. Il pubblico dovrà scoprire se ci riuscirà o meno. Ma anche in questo caso il lieto fine sembra scontato… la speranza è che l’amore possa trionfare, ma non bisogna dimenticare gli imprevisti. Un dialogo tra Vittorio e la signora Conti potrebbe di nuovo cambiare tutto…