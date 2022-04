Il serpente si è nascosto tra le giraffe, devi assolutamente trovarlo!

By

Il rompicapo del giorno ha a che fare con un serpente davvero dispettoso. Il rettile si è nascosto in mezzo ad una mandria di innocue giraffe, le quali sono ignare di tutto. Trovalo in meno di un minuto, sembra impossibile, ma è una sfida da cogliere al volo. Risolvilo in meno di un minuto.

Il serpente ha ben fatto i suoi conti, si è nascosto in mezzo a degli animali indifesi. Le giraffe sono erbivore e come tali passano le loro giornate a mangiucchiare delle erbe e della frutta, senza dare alcun fastidio agli altri protagonisti della Savana. Invece, il rettile è molto furbo, perché il suo obiettivo è quello di spaventarle e cacciarle dalla loro zona. Sii più veloce e intelligente di lui, trovalo e segnalalo subito! Alla fine dell’articolo trovi la soluzione del rompicapo visivo.

Affrontare un rompicapo del genere è molto divertente, specialmente perché ti permette di metterti in gioco al 100% e in modo rapido. Infatti, non dovrai stare ore a fare calcoli, oppure a scervellarti su chissà quale enigma, semplicemente devi applicare le tue competenze visive e quelle intellettive.

Ti do un consiglio, sfrutta anche la logica, perché nonostante si tratti di un giochino che sembri avere poco a che fare con quest’ultima, in realtà è tutto l’opposto.

Allora, sta passando il tempo, ci sei riuscito da solo? Se scorri trovi la soluzione, ma se sbirci prima del tempo, sappi che l’avrò vinta io in questa sfida.

La soluzione del rompicapo del serpente, ecco dov’è!

Nel sito di Instanews potrai trovare un’infinità di giochi e sfide di ogni tipologia. Non ci facciamo mancare nulla, anche perché siamo dei veri cultori del genere. Tra gli ultimi enigmi, ti consiglio il rompicapo numerico nel quale devi scoprire la giusta sequenza, quindi rimboccati le maniche. Invece, se rimani sulla pagina corrente, scorri un altro po’ e ti rivelo la posizione esatta del serpente furbetto!

Quatto e sornione, si è nascosto proprio in un punto sospettabile, ma in maniera impeccabile. Infatti, essendo un rettile dal sangue freddo e al quale piace passare le giornate intorcigliato attorno agli alberi, è scontato vederlo proprio vicino all’albero, l’unico raffigurato in questo disegno.

Infatti, si trova proprio sotto la folta chioma verde, ma si è magistralmente camuffato da giraffa! Lo si può riconoscere da un dettaglio che non si può mascherare in nessun modo, la sua lingua biforcuta è più serpeggiante che mai!

Allora, lo avevi visto? Se ti è piaciuta questa tipologia di sfida, prova il rompicapo della rosa nascosta nella stanza, dovrai trovarla in mezzo ad un disordine incredibile. In questo modo potrai anche allenarti e provare a vincere una sfida.

Lo zoom poteva essere un valido alleato, per questo ti ho consigliato di usare la logica. Ci vediamo al prossimo rompicapo.