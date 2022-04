La coppia del Grande Fratello Vip rompe il silenzio: tutta la verità

L’ex gieffina torna a parlare della sua storia d’amore, tanto criticata al Grande Fratello Vip, e svela un interessante retroscena

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata un putiferio di emozioni e di pettegolezzi. Grandissime polemiche attorno ad alcune vicende sentimentali ed amorose nate all’interno della casa. Su tutte, a tenere banco c’è stato un vero e proprio triangolo. Quello tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Solo pochi non sanno che “The Man” era nella casa assieme alla bellissima influencer, mentre la moglie (Delia) lo aspettava fuori dalla casa. Tra Belli e la Sorge è scoppiata una grande passione, che loro hanno provato a edulcorare chiamandola amicizia.

Una vicenda intricata, con Delia entrata poi nella casa (di fatto al posto del marito) che ha intricato la vicenda. Ora che sono passati mesi sembra essere tornato l’equilibrio. Alex ha fatto pace con la moglie (fermo restando che il loro rapporto è stato definito “aperto”) e chi è rimasta col cerino in mano è Soleil, che sta andando avanti per la su strada. E’ stata proprio Delia Duran a fare chiarezza, spiegando tutto con un’intervista al settimanale “Chi”.

La super coppia del Grande Fratello Vip fa chiarezza sul futuro

In particolare, la bella venezuelana ha parlato del suo sogno di diventare madre, che potrà essere esaudito soltanto al termine di un percorso di fecondazione assistita. “Sì è vero, siamo per l’amore libero. Non credo che ci sia bisogno di spiegazioni – ha detto Delia – non si tratta di una questione di sesso. Ma anche di parlare, di coinvolgerci nei sogni di vita e in quelli erotici”. Tuttavia il loro sogno è di diventare genitori, ma evidentemente ci sono delle difficoltà che non è facile superare. Il percorso della fecondazione assistita è duro e complicato, ma sono entrambi molto determinati.

“Se sarà femmina la chiameremo Pantera, altrimenti Alex junior – ha detto Alex Belli – la mia dinastia, da egoriferito come sono, deve proseguire”. Proprio Belli ha spiegato che diventare padre è il suo grande sogno. “Non rinnego nulla della mia anima artistica. La gemellla del divertimento. Io, lei e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto”, ha chiosato Belli alla fine dell’intervista. E poi il chiarimento. “Oggi nella mia vita c’è soltanto Delia”.