Isola dei Famosi daytime 26/4/22, la naufraga sotto accusa: “E’ spietata!”

All’Isola dei Famosi, dopo la diretta di Ilary Blasi, la naufraga è finita sotto accusa. La sua compagna di viaggio non si è risparmiata e in confessionale ha vuotato il sacco.

All’Isola dei Famosi i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Ieri il programma ha visto l’eliminazione di Ilona Staller che non è tornata in Italia, ma ad un posto ormai a lei caro: Playa Sgamada.

In quel momento l’ex stella del cinema a luci rosse ha avuto modo di poter incontrare Lory Del Santo e tra le due non sono tardati ad arrivare chiarimenti e nuovi incomprensioni.

La regista di The Lady ha accusato la sua compagna di viaggio di essere una donna dal cuore di ghiaccio e in confessionale non ha di certo addolcito la pillola.

Lory Del Santo ha criticato Ilona Staller all’Isola dei Famosi e quest’ultima non è di certo rimasta a guardare.

Lory Del Santo critica Ilona Staller all’Isola dei Famosi: “Cuore di ghiaccio!”

Lory Del Santo ha ammesso di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Ilona Staller in quanto la credeva una sua amica invece l’ha votata per mandarla al televoto. Televoto che ha poi perso.

“Mi farebbe piacere sentire che ti sei pentita” ha ammesso la concorrente all’Isola dei Famosi, dove a breve arriveranno 3 nuovi concorrenti. “Sono pentita” ha risposto l’attrice, ma alla Del Santo non è sembrata così sincera, ma lei ha ribadito di esserlo.

“Ilona Staller è spietata“ ha commentato Lory in confessionale. “Al momento giusto ti tira la stoccata” ha aggiunto, facendo riferimento ad alcune battute della sua collega in merito ad un presunto interesse, che ha poi ribadito essere uno scherzo, nei confronti delle altre donne in Honduras.

Per due donne in guerra, c’è chi fa la pace. Nicolas Vaporidis si è ricreduto su Licia Nunez in quanto durante il corso della diretta con Ilary Blasi ha scelto di mettersi alla prova sfidando il concorrente chi riteneva più forte, perdendo però la sfida ed andando dritta al televoto.

“Non ha scelto la strada più facile” ha commentato l’attore, aggiungendo di aver apprezzato questa sua scelta che ha ritenuto inaspettata.