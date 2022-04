Isola dei Famosi 2022: dopo Estefania e Roger, nasce una nuova coppia

Lei sta per tornare protagonista all’Isola dei Famosi in qualità di naufraga, e potrebbe nascere una nuova coppia davvero inaspettata

Sull’Isola dei Famosi non manca mai nulla. Litigi, pettegolezzi, intrecci e ovviamente le immancabili storie d’amore. A quanto pare già una coppia è nata: quella tra Estefania e Roger, sempre più vicini. E non dovrebbe finire qui. Sembra ormai certo il ritorno nel reality della bellissima Mercedesz Henger, la figlia di Eva, già vista nel reality proprio assieme alla madre. Si tratta di una novità praticamente ufficiale, visto che è stata annunciata direttamente da Ilary Blasi.

Ma quando arriverà? Questo non è ancora chiaro, ma il suo ingresso (o meglio, il suo arrivo in Honduras) dovrebbe essere imminente. E soprattutto, quello che incuriosisce maggiormente, è che la splendida biondina possa entrare nel gioco per trovare l’amore. Il nome dell’indiziato è quello di Edoardo Tavassi. Da dove nasce questa ipotesi? La clip di presentazione della prossima concorrente non è stata mostrata a tutti i naufraghi, ma soltanto a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

Isola dei Famosi, un nuovo arrivo può sconvolgere tutto

Nel video l’ex modella si è dichiarata apertamente single, e soprattutto ha descritto le caratteristiche del suo uomo ideale: “Non vedo l’ora di tornare sull’Isola – ha spiegato – al momento sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi fanno ridere, e ridere tantissimo. Ma devono essere anche sensibile. Dal punto di vista fisico mi piacciono gli uomini alti, e non è necessario avere tartarughe e bicipiti. Serata ideale? Divano, serie tv e una bella pizza. Io in realtà ho visto le ultime puntate dell’isola e devo dire che qualcuno che potrebbe piacermi in effetti c’è. Intanto mando un bacio a questo “misterioso” naufrago…”.

Insomma, una presentazione con tutti i crismi. Mercedesz ha apertamente detto che entrerà per conquistare qualcuno. L’indiziato sembra essere Edoardo Tavassi, visto che ha guardato la clip e corrisponde più di Alessandro alla descrizione. Qualcuno ipotizza che in realtà la ragazza sia fidanzata, ma la sua storia sarebbe finita da poco. Di certo si è presentata come alla ricerca di amore, ma visto che siamo in un reality non è da escludere nuove situazioni spinose e perché no, anche un possibile triangolo…