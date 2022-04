Dayane Mello, frecciatina al veleno a Manuel Bortuzzo: il consiglio per Lulù

By

Dayane Mello ha dato un prezioso consiglio a Lulù Selassié senza risparmiare una frecciata a Manuel Bortuzzo.

Dayane Mello non ha mai nascosto di avere una particolare simpatia nei confronti di Lulù Selassiè. La Princess però al momento non sta passando un periodo sereno in quanto la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo è giunta al capolinea dopo mesi di amore.

La notizia della loro rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto i due fino a poco tempo prima si dedicavano dolci canzoni d’amore mentre adesso fulmini a tempeste. Per questo motivo Dayane Mello ha commentato la rottura tra Lulù e Manuel e ha lanciato una frecciatina a quest’ultimo, prendendo le difese delle Princess più amata dagli utenti della rete.

Dayane Mello punge Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassié

Dayane Mello ha subito difeso Lulù Selassiè, che è stata fortemente criticata da Maria Monsé, lanciando una frecciata allo sportivo che l’avrebbe lasciata attraverso un comunicato Ansa a causa di alcune incomprensioni con la sua famiglia.

“Mi dispiace anche a me di questa rottura” ha esordito la bella modella brasiliana durante il corso di Pupa Party. “Perché il pubblico amava questa storia” ha subito aggiunto facendo notare il forte interesse che il pubblico nutriva nei loro confronti. “Sembravano molto innamorati. Lei è giovane ha 22 anni. Ricomincerà tutto dall’inizio senza di lui“ ha poi dichiarato, lanciando quella che è apparsa come una frecciatina nei confronti di Bortuzzo ma non solo.

“L’ho fatto mille volte anche io e la capisco. Lei è giovane e io la amo, l’adoro e le auguro che sia tanto felice” ha poi proseguito come riportato dal portale Biccy. “Magari capirà che sta bene da sola“ ha poi sferrato l’attacco. “Ognuno ha il diritto di rifarsi una vita, ora ha le sue sorelle” ha infine concluso, augurando alla Princess di poter scrivere un nuovo ed importante capitolo della sua vita.

Dayane Mello ha punto Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè non mandandole di certo a dire e il pubblico della rete sembra pensarla nella sua stessa identica maniera. Purtroppo la coppia ha appurato che al di fuori della casa più spiata d’Italia le loro personalità erano incompatibili.