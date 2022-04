Dopo Vite al limite l’ha fatto davvero: ecco l’incredibile trasformazione

Vite al Limite racconta la storia di persone che vogliono perdere una quantità specifica di peso a cui segue poi un intervento di bypass gastrico

Le storie raccontate a Vite al Limite sono sempre emozionanti e toccanti. Si tratta di pazienti malati di obesità grave (per chi non lo sapesse l’obesità è una malattia) che si rivolgono al chirurgo specializzato, il dottor Nowzaradan per uscire dall’incubo e riprendere in mano la propria vita. Si tratta di un percorso di dieta molto rigido, che ha il suo obiettivo finale nell’intervento di bypass gastrico, che dovrebbe mettere fine ai problemi di obesità.

Uno dei protagonisti più importanti del programma è stato Mike Meginess. Ha iniziato il suo percorso per dimagrire quando pesava ben 338 chili. Una situazione davvero al limite. Eppure la sua vita era iniziata all’insegna dello sport, visto che al college giocava a football americano. Ma ha avuto degli infortuni a causa di alcune commozioni cerebrali e ha dovuto fermarsi col suo percorso. Infatti, la commissione sportiva del suo college non lo ha ritenuto idoneo. A quel punto il ragazzo si è rifugiato nel cibo.

Vite al limite, il complicato percorso di Mike Meginess

Viveva con i genitori, che non sono riusciti a fermarlo. Tuttavia, nonostante i problemi di obesità, Mike si è sposato e ha 4 figli. Tuttavia, il suo peso eccessivo ha reso la vita impossibile. Per questo si è rivolto alle cure del dottor Now. Ha dovuto fare i conti con la depressione, ha abbandonato la scuola perdendo anche la borsa di studio. Non ha fatto altro che continuare a mangiare e a ingrassare. Il percorso è stato difficile, perché qello che Mike perdeva lo recuperava velocemente.

Dopo una dieta lunga e ferrea, è arrivato a pesare 231 chili, il minimo per l’operazione. Questa ha avuto successo, ma pur rimanendo decisamente oversize la vita di Mike è finalmente migliorata. Dopo l’intervento, infatti, il peso è rimasto sicuramente ingente, ma almeno il ragazzo ha potuto recuperare una condizione di vita più favorevole. Per fortuna, l’intervento del Dottor Now gli ha salvato la vita.