Barbara D’Urso choc, tutto vero: accadrà a giugno!

Barbara d’Urso è ormai con le spalle al numero. Dagospia ha lanciato l’indiscrezione bomba sul futuro della conduttrice.

Barbara d’Urso per anni, insieme a Maria De Filippi, è stata una delle colonne portanti di Mediaset. I suoi programmi hanno collezionato veri e propri ascolti record, lanciando un genere che nel bel paese era ancora sconosciuto: l’infotainment.

Purtroppo però quei momenti sono ormai finiti e i programmi della bella conduttrice partenopea non sembrano più avere la brillantezza del tempo e gli ascolti sembrano testimoniare un calo di interesse da parte dei telespettatori. Tant’è che l’azienda è subito corsa ai ripari, cancellando dai palinsesti di canale 5 due dei suoi programmi: Domenica Live e Live Non è la d’Urso.

Da qualche settimana però è ritornata in prime time con La Pupa e il Secchione Show, ma ne gli ascolti ne la rivoluzione al format hanno convinto e per questo motivo Mediaset avrebbe preso una drastica decisione su Barbara d’Urso.

Mediaset e Barbara d’Urso verso l’addio: l’indiscrezione bomba di Dagospia

Il portale Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba sul futuro televisivo di Barbara d’Urso, dove alla Pupa e il Secchione Show il gioco ha superato la realtà, rivelando che non sarebbe nei piani futuri di Mediaset che l’avrebbero messa da parte nel prossimo palinsesto televisivo.

Da settembre, salvo colpi di scena rivela il portale, non è prevista la sua conduzione a Pomeriggio 5 e il contratto, che dovrebbe scadere a fine anno che la lega all’azienda, non dovrebbe trovare alcun rinnovo ma non solo. Il portale rivale anche la sua trasmissione quotidiana cambia studi televisivi, dicendo addio a quello spazioso da cui da anni conduce per trasferirsi in quello più modesto di Mattino 5.

Barbara d’Urso e Mediaset, secondo quanto rivelato da Dagospia che lo scorso anno aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la d’Urso, si starebbe arrivando dopo numerosi anni ad una rottura definitiva, ma ricordiamo che almeno per il momento nulla è stata confermato dai diretti interessati e non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire che sorte avranno i programmi della bella conduttrice partenopea che per anni ha collezionato veri e propri ascolti record.