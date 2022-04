Il compleanno della principessa: la somiglianza con la nonna è incredibile

Royal Family: il compleanno della principessa ha evidenziato una somiglianza impressionante con sua nonna. Ecco le foto delle due donne

La Principessa Isabella di Danimarca ha compiuto 15 anni lo scorso 21 aprile. La secondogenita del Principe Filippo (il suo nome intero Isabella Henrietta Ingrid Margrethe) è nata a Copenaghen nel 2007. È la quarta nipote della regina Margherita di Danimarca ed è terza nella linea di successione al trono di Danimarca.

Isabella ha sempre vissuto in patria, fino a quando i suoi genitori hanno deciso di farla studiare in Svizzera. L’iscrizione alla Lemania-Verbier International School è durata solo pochi mesi a causa dell’arrivo della pandemia mondiale. Il Covid ha costretto la giovane reale a tornare in patria. Il suo primo incarico di corte risale al 2015, quando aveva solo 8 anni.

In occasione del suo compleanno sono state scattate delle foto. Ce ne sono alcune che evidenziano una grossa somiglianza con sua nonna Margherita. Sembrano quasi identiche. Ecco alcuni scatti dell’evento che si è tenuto in Danimarca qualche giorno fa.

Le foto del compleanno della Principessa Isabella

Quando Isabella è nata sono stati sparati in suo onore 21 colpi di pistola ed è stata issata la bandiera danese in cima all’ospedale universitario di Copenaghen. La principessa ha quattro nomi: Isabella, in onore di Isabella d’Asburgo, regina consorte di Danimarca; Henrietta, in ricordo di Henrietta Clark, la madre della principessa ereditaria; Ingrid, in onore della Regina Ingrid, nonna del principe ereditario; Margrethe, lo stesso nome di Margherita II, Regina di Danimarca.

La Royal Family danese ha festeggiato il suo quindicesimo compleanno alcuni giorni fa. Isabella indossava un tailleur blu, una maglietta a righe, degli orecchini a cerchi ed una collana al collo. Ai festeggiamenti erano presenti tutti i suoi amici e parenti. L’attenzione di tutti i presenti è caduta inevitabilmente sulla sua nonna, Margherita II di Danimarca. La somiglianza tra l’anziana sovrana e sua nipote è impressionante.

I media danesi descrivono la giovane principessa come una ragazza tranquilla, che non bada agli eccessi e al lusso della vita di corte. Il suo fascino è simile a quello di sua nonna, anche se è impossibile che siederà sul trono di Danimarca. C’è un dettaglio che ha colpito tutti: le due donne, nonostante abbiano 67 anni di differenza, hanno lo stesso sguardo. E pare che Isabella abbia ereditato dalla nonna anche il carattere forte.