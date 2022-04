Test ragionamento: quando si incontrano i due amici?

Questo test metterà alla prova le tue capacità di logica e ragionamento. Analizza bene tutti i dettagli e poi rispondi. Vediamo cosa sai fare

Il test di oggi metterà in difficoltà le persone più distratte. Per dare una risposta, infatti, sarà necessario concentrarsi e isolarsi dal mondo esterno. Questo test ha mandato in crisi molte persone perché necessità l’utilizzo della logica e molti ragionamenti complessi. Prova a dare una risposta, possibilmente in meno di un minuto. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione.

Franco e Andrea abitano all’inizio e alla fine di una strada lunga 110 chilometri. Per percorrere questa strada è necessario andare sempre dritto, non ci sono curve. Alle 10 del mattino decidono di partire insieme a bordo delle loro moto. Franco percorre la strada ad una velocità costante di 40 chilometri orari, mentre Andrea va alla velocità, sempre costante di 70 chilometri orari.

Proprio mentre parte, Andrea vede un’altra moto percorrere la strada ad una velocità di 65 chilometri orari. Considerando che i due amici non faranno soste e procederanno sempre alle velocità indicate, quando si incontreranno Franco e Andrea? Dopo quanto tempo i due amici potranno salutarsi?

La soluzione del test

La prima cosa da fare era non farsi confondere dalla moto incrociata da Andrea. Questo è un elemento inserito solo per distrarti. Se il primo motociclista percorre 70 chilometri in un’ora e il secondo ne percorre 40, sempre in sessanta minuti, vuol dire che i due amici si incontreranno esattamente dopo un’ora. Solo che uno dei due avrà fatto qualche chilometro in più.