Oroscopo 27 aprile 2022: salita top per l’Ariete, una discesa flop i Pesci!

L’Oroscopo sorride agli audaci, ma soltanto coloro che credono in loro stessi possono farcela! Le previsioni per la giornata parlano soprattutto d’amore, poiché per alcuni segni ci sono degli influssi importanti da parte degli Astri. Ecco chi sono i fortunati e gli sfortunati del giorno, e il transito è una Congiunzione Venere-Giove-Nettuno.

Per qualcuno questo è un periodo in continua evoluzione, ci sono stati dei momenti di grande magia emotiva, e degli altri nei quali i sentimenti hanno finito per rendere confusi alcuni rapporti. L’Oroscopo non può risolvere gli affari di cuore, ma ha la possibilità di condividere dei consigli utili per tutti, perché l’analisi del transito è a favore di chiunque legga, ma nello specifico si affronterà la classifica dei fortunati e dei malcapitati.

Il cielo sorride, ma spesso bisogna saperne interpretare i segni. Non bastano le belle parole, perché ad esse devono seguire i fatti. Soltanto le persone più coraggiose sono capaci di mettersi in gioco, cercando di vivere fino in fondo le emozioni, specialmente quando si tratta d’amore. L’Oroscopo ha delle novità.

La Congiunzione di Venere avviene a 27° dai Pesci, prima con Giove e poi con Nettuno. Cosa implica? Per una volta cari segni, ascoltate il vostro cuore! Non ci sono spiegazioni ai sentimenti, accadono e basta, proprio per questo arriveranno delle risposte.

Diciamo che più che delle verità certe, ci saranno altri gesti che renderanno ancora più evidente quello che sembrava soltanto confondere. Quindi, i sentimenti e l’amore sono protagonisti, ma solo chi ha davvero il coraggio di mettersi in gioco ed interpretare le emozioni può essere felice.

A volte per esserlo davvero non basta desiderare le cose semplici, non chiunque se si accontenta gode, c’è molto di più.

Oroscopo: che giornata splendida per l’Ariete!

Ariete, Leone e Toro siete la triade più fortunata di sempre! Non c’è nessuno che possa placare la vostra energia, perché è successo qualcosa che vi ha fatto molto piacere. Un piccolo gesto può cambiare la giornata, e la vostra sta prendendo una direzione totalmente inedita per i vostri piani. Se sei del Sagittario sei il prossimo che deve conoscere dei dettagli che ti riguardano da vicino.

L’Ariete è sulla buona strada del successo, la Congiunzione rende l’amore vivo e intenso, proprio come piace a lui. Mentre è sul fronte lavorativo che arriverà una proposta ed un cambiamento che si rivelano molto allettanti. Consigli: i tuoi sforzi non sono vani, stai faticando per arrivare al massimo, cioè l’obiettivo che raggiungerai.

Il Leone è colmo di opportunità che non può lasciarsi scappare, il transito è benevolo, perché in entrambi gli ambiti, amore e lavoro, le stelle gli sorridono con grande intensità. Consigli: è arrivato il momento di mettere in gioco tutte le carte possedute, non ci sono limiti al tuo coraggio, specialmente quando si tratta di sogni.

Il Toro è pieno d’amore, complice il moto in corso, le emozioni saranno vissute con grande trasporto. Si dedica del tutto alla persona amata, chi è single invece sa dove andare per conoscere gente interessante. Al lavoro tutto bene. Consigli: approfitta per dare il meglio di te, sei pragmatico e concreto, dei valori che ti rendono unico.

I Pesci saranno molto stanchi, ma non solo loro

Cari amici sfortunati bisogna rimboccarsi le maniche. Sto parlando con il segno della Vergine, del Capricorno e dei Pesci, siete lì lì per avere delle belle crisi di nervi o dei cedimenti fisici. Ecco qualche consiglio fondamentale per la giornata, specialmente quando l’amore vi fa impazzire. Il prossimo è il Cancro il quale deve proprio approfondire alcune questioni irrisolte che lo riguardano.

La Vergine è stanca, la Congiunzione non regala quello che credeva di ricevere, perché l’amore è un miraggio molto lontano al momento. Al lavoro sarà possibile mettersi in gioco, ma bisogna farlo con maggior forza e spirito d’animo. Consigli: trova il modo per rilassarti, c’è sempre una buona occasione per farlo, soprattutto se è per te stessa.

Il Capricorno è fuori di sé, perché il Transito non dà quello che sperava, cioè una giornata piena di passione, ma è proprio con la caduta di alcuni capisaldi della sua vita che dovrà fare i conti. Consigli: il lavoro è la tua più grande forma di espressione, perché nell’organizzazione ritrovi te stesso, prova a concentrarti in queste attività, il resto si risolverà con il passare del tempo.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno dei Pesci che è in una buona posizione, ma accadrà qualcosa che gli farà rinnegare la sua voglia di socialità. Il moto pone delle buone sorprese in amore, e al lavoro bisogna mantenere alta la concentrazione. Consigli: se la fiacchezza fa il suo ingresso, prova a fare tutto ciò che è indispensabile, non puoi sempre pensare a tutto tu.