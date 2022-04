Matrimonio in casa Rodriguez? Spunta la foto dell’abito da sposa

Nuovo matrimonio in casa Rodriguez? L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma sui social spunta la foto dell’abito da sposa.

Matrimonio nell’aria nella famiglia Rodriguez? Nei prossimi mesi, i Rodriguez potrebbero festeggiare il coronamento di un grande amore, ma chi sarà a pronunciare il fatidico sì? Sarà nuovamente Belen che, dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, è tornata con Stefano De Martino? Sarà Cecilia che è felicemente fidanzata con Ignazio Moser da quasi cinque anni? O sarà Jeremias che è fidanzato con Deborah Togni?

Tutti e tre i figli di Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez potrebbero essere vicini al matrimonio. Sul profilo di uno dei tre, però, è spuntata la foto di un abito da sposa che potrebbe essere il preludio per un annuncio ufficiale.

Matrimonio in arrivo per la famiglia Rodriguez: spunta lei con l’abito da sposa

Se Belen Rodriguez si è già sposata con Stefano De Martino e, per il momento, appare concentrata sui figli Santiago e Luna Marì nonostante il ritorno con Stefano, per Cecilia, il matrimonio pare ancora lontano. Sia Cecilia che Ignazio Moser, parlando del loro futuro, hanno sempre detto di voler prima un figlio e poi le nozze. A convolare a nozze, dunque, potrebbe essere Jeremias, felicemente fidanzato con Deborah Togni. A scatenare i rumors è stato lo stesso Jeremias che ha pubblicato una foto della fidanzata con l’abito da sposa.

“Pronta a sposarmi?”, chiede Jeremias pubblicando la foto che vedete qui in alto. Il fratello di Belen e Cecilia, dunque, è pronto a convolare a nozze con la bellissima fidanzata che, durante l’Isola dei Famosi 2022, lo ha sostenuto in studio.

Durante la permanenza in Honduras, lo stesso Jeremias ha raccontato il grande amore per Deborah definendola la donna che vede come mamma dei suoi figli.

“L’ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste. Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce”, ha raccontato Jeremias durante un collegamento dall’Honduras con Ilary Blasi.

“Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona in grado di creare una famiglia con me”, aveva aggiunto.

Jeremias e Deborah, dunque, si sposeranno?