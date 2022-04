Manuel Bortuzzo, che retroscena: ecco con chi era quando ha lasciato Lulù

Manuel Bortuzzo nella bufera per la la fine della storia con Lulù Selassiè: dopo averla lasciata, va ad una festa con gli amici e si fa beccare con lei.

Manuel Bortuzzo, dopo aver annunciato la rottura da Lulù Selassiè come un fulmine a ciel sereno, ha reagito immediatamente trascorrendo la giornata del 25 aprile in compagnia degli amici che, all’inizio del Grande Fratello Vip 6 avevano attaccato Lulù mostrandosi anche in compagnia di una ragazza che i fan hanno immediatamente riconosciuto.

Dopo l’annuncio della rottura di Manuel e la replica di Lulù Selassiè, infatti, spunta il retroscena sull’esatto momento in cui Bortuzzo ha ufficializzato la fine della sua storia. Secondo alcune segnalazioni degli utenti di Twitter, infatti, pochi minuti dopo l’annuncio, Manuel era ad una festa in spiaggia, con alcuni amici tra cui anche Alex, il suo migliore amico che, inizialmente, non aveva mostrato molta simpatia per Lulù e con una ragazza che i fan di Lulù hanno immediatamente riconosciuto.

Manuel Bortuzzo annuncia la rottura da Lulù Selassiè e si fa pizzicare con la ex

Con un comunicato pubblicato dall’Ansa, Manuel Bortuzzo ha annunciato la decisione di chiudere la storia con Lulù Selassiè che, in quell’istante, stava tornando da Milano e che, come ha confermato lei stessa oggi su Instagram, ha scoperto tutto dal comunicato che Manuel ha poi pubblicato sul proprio profilo social.

Dopo l’annuncio, Manuel è apparso in una serie di storie pubblicate su Instagram dagli amici e che i fan hanno immediatamente intercettato. Manuel è stato così pizzicato prima durante una festa in spiaggia con gli amici e con l’ex fidanzata Federica, la stessa ragazza che gli scrisse la lettera mentre era al Grande Fratello Vip durante i primi momenti di crisi con Lulù lo scorso ottobre.

Successivamente è spuntato a cena con una comitiva abbastanza numerosa e, infine, la migliore amica dell’ex fidanzata Federica ha pubblicato una storia, poi rimossa, mentre erano nell’auto di Manuel che i fan hanno immediatamente riconosciuto.

Lulù, nel frattempo, dopo quasi 24 ore di silenzio, oggi ha raccontato la propria verità ribadendo l’intromissioni di terze persone nella sua storia con Manuel che ha definito “un capitolo bellissimo della sua vita”.

“Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per divi che non c’è mai stata”.