La naufraga perde la testa per un motivo assurdo: frase choc all’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi continua con grande tenacia. Con la conduzione di Ilary Blasi accompagnata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la gara è appena cominciata, ma le strategie si iniziano a scoprire.

I naufraghi sono arrivati a quasi un mese di gara e sono veramente tutti molto agguerriti. Ormai tutti giocano contro tutti: non ci sono più né coppie, né gruppi.

Ma ecco che una naufraga perde la testa dopo tutta la tensione accumulata. La frase choc all’Isola dei Famosi stupisce tutti i telespettatori.

Scopriamo insieme cosa è successo

Licia Nunez perde la testa all’Isola dei Famosi: motivazione choc

Ormai i naufraghi sono tutti contro tutti all’Isola dei Famosi. Con la puntata di ieri sera, abbiamo quasi raggiunto il mese di programma e i concorrenti sono affamati sia di cibo ma anche di vittoria.

A conquistare il ruolo di leader a questo giro tocca a Blind che, oltre all’immunità, ha un’importante decisione da fare. Mentre approdano tre bombe sexy all’Isola dei Famosi, il cantante deve scegliere chi far sfidare nella Prova dell’Uomo Vitruviano e chi salvare dal televoto.

Chi perderà questa prova andrà direttamente al televoto e si salva, invece, chi vince.

Ilary Blasi domanda a Blind chi sono i due nomi scelti e lui nomina subito due donna: Guendalina Tavassi e Licia Nunez.

L’influencer viene mandata alla prova con questa motivazione: “Non fa che mettere zizzania nel gruppo e non la sopporto più“.

Con Licia, invece, Blind è stato ancora più duro: “Da quando è arrivata, si è isolata. Non so per quale motivo, ma la mattina si sveglia e fissa il mare. Mi tramette molta negatività ed è un po’ pesantuccia“.

Il naufrago affonda il colpo dopo svariate litigate con la showgirl.

La Nunez, sentite queste accuse, chiede la parola notevolmente innervosita.

“Sei veramente un caz***aro!” esclama la naufraga e continua perdendo la testa: “Io che mi sono isolata? Questa è proprio l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Ilary, come ho sempre detto sin dall’inizio, ci sono dei pregiudizi sulla mia persona“.

Con l’applauso del pubblico e di Guendalina, Blind rimane in silenzio, mentre Licia lancia l’accusa choc.

Un naufrago a mentito a tutti, ma adesso c’è una prova da affrontare. La Tavassi riesce a salvarsi vincendo contro Marco Cucolo, mentre Licia no.

Quest’ultima ha deciso di andare contro Nicolas Vaporidis, attore molto prestante nelle prove, e il naufrago ha vinto.

“Mi piacciono le sfide” conclude Licia molto soddisfatta di sé stessa.

Quest’anno l’Isola dei Famosi va alla grande. Ogni volta è uno choc e non è mai banale. Licia ha perso la testa, ma per una buona motivazione. Sin dal primo giorno, Blind ce l’ha con lei senza motivo e non ha mai provato ad avere un dialogo costruttivo con la naufraga