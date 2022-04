Antonino Spinalbese, nuovo amore dopo Belen? Spunta tutta la verità

Spunta la verità su Antonino Spinalbese: nuovo amore dopo Belen?

Antonino Spinalbese è un hair-stylist e adesso imprenditore. Negli ultimi mesi, è stato al centro del gossip per la fine della storia d’amore con la modella argentina Belen Rodríguez.

I due sono stati insieme per un anno circa e questo luglio è nata la loro figlia, Luna Marì. Dal momento del parto, però, la coppia si è divisa misteriosamente. Non sappiamo ancora cosa sia successo tra loro due, ma Antonino adesso porta un anello al dito anulare della mano sinistra. Un nuovo amore per l’imprenditore? Scopriamolo insieme

Spunta la verità su Antonino Spinalbese: nuovo amore dopo Belen? “Io sono impegnato“

Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodríguez e imprenditore, viene invitato a RTL 102.5 per il programma Trends & Celebrities.

Il ragazzo ha scoperto da poco di avere una malattia auto immune al pancreas, ma adesso è spensierato e felice.

Durante l’intervista, però, un dettaglio non passa inosservato. Antonino porta una fede al dito anulare della mano sinistra. Ha trovato un nuovo amore dopo la rottura misteriosa con Belen?

Dopo aver parlato del suo dramma, l’intervistatore Francesco Fredella domanda a chi sia legato quell’anello così fraintendibile.

Ecco che Spinalbese rivela che è un regalo che simboleggia l’amore proprio per Lei.

“La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia. E’ un regalo che mi hanno fatto e ho molto apprezzato” rivela con gli occhi sognanti Antonino e continua: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno solo amanti“.

Il giornalista domanda all’imprenditore quale è il suo sogno per la sua piccola Luna Marì. “Ho smesso di pensarci per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice” confessa l’ex fidanzato di Belen.

Quando si ha un bambino, ovviamente si devono fare delle rinunce e così è accaduto anche per il neo padre Antonino.

“Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano” commenta il ragazzo e aggiunge: “Se ami, non sono rinunce“.

Per quanto riguarda il lavoro di Spinalbese, lui è contento di dove si trova adesso. Gli piace fare l’imprenditore, ma non disdegnerebbe anche un ruolo in televisione.

“Vediamo come va. Faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia” confessa Antonino innamorato perso di Luna Marì e commenta: “Per quel che riguarda la tv, vediamo. Se ci sarà qualcosa che mi piace, valuterò“.

Per quanto riguarda l’amore, il ragazzo è ancora single e rivela divertito: “Io sono impegnato, anzi sposato con mia figlia“.

Nessuna allusione alla ex fidanzata Belen Rodríguez , che adesso ritorna con una clamorosa e vecchia fiamma.

Né la modella, né Antonino hanno rivelato il motivo della loro rottura. Entrambi hanno mantenuto la riservatezza e siamo certi che non ci sia stato nessun tradimento. Infatti, i due mantengono un ottimo rapporto nonostante la loro storia sia finita.

Belen e il ragazzo hanno dei carattere non complementari e terminato il sentimento, la loro storia è naufragata, ma si vogliono ancora bene.

La bella Rodríguez, a Le Iene, rivelò che Antonino è una persona corretta e sincera. Il rispetto è rimasto, ma l’amore è svanito.

Nessun nuovo amore per Antonino Spinalbese che ora ha occhi solo per la piccola Luna Marì. Vuole dedicarsi solo a lei e al suo lavoro per costruire un ottimo futuro per la sua bambina