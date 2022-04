In arrivo Stranger Things 4: anticipazioni e data di uscita ufficiale

Ormai manca poco: gli appassionati della serie televisiva Stranger Things potranno assistere presto al quarto capitolo della storia

Stranger Things è una serie televisiva statunitense, nata dal genio di Matt e Ross Duffer (gli stessi di Hidden – Senza via di scampo). La serie omaggia gli anni ’80 e, per questo motivo, è stata accolta subito in maniera positiva dalla critica. Fino ad oggi, questo show ha ottenuto diverse nomination, come quelle al Golden Globe nel 2017, e quelle agli Emmy e Grammy Awards nel corso degli ultimi anni.

Gli episodi vanno in onda su Netflix dal 15 luglio 2016, giorno di pubblicazione della prima stagione. In quel caso, il colosso streaming statunitense caricò tutti gli episodi in contemporanea negli Stati Uniti e all’estero. Siamo ormai arrivati alla quarta stagione della serie (e non dovrebbe essere l’ultima) e i fan non vedono l’ora di guardare i primi episodi. Ecco alcune anticipazioni della quarta stagione e la data di pubblicazione della quarta stagione di Stranger Things.

Stranger Things 4: tutto ciò che devi conoscere sulla quarta stagione

Molti lo avevano già previsto ma adesso è ufficiale: Hopper è vivo e vi aspetta per la quarta stagione di Stranger Things. A differenza di altre produzioni, questa serie andrà in onda su Netflix. La data di partenza è il 27 maggio. In questa data sarà caricato il primo blocco di episodi, mentre il secondo arriverà il 1° luglio. La produzione ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dell’eccessiva lunghezza degli episodi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Sulla trama c’è il massimo riserbo, quindi è impossibile anticipare quale sarà il futuro dei vari Mike, Will, Undici, Lucas, Dustin, Max e degli altri protagonisti dello show. L’unica cosa certa è che la trama sarà ambientata durante le vacanze di primavera del 1986. Come capita spesso quando una serie televisiva ottiene un grosso successo, le riprese sono terminate soltanto pochi mesi prima della messa in onda.

Anche se in un primo momento alcune indiscrezioni avevano parlato di una possibile chiusura di questa serie televisiva, pare che Stranger Things verrà rinnovata anche per una quinta (e probabilmente ultima) stagione. Non resta che aspettare il 27 maggio, dunque. Gli episodi saranno 9, uno in più di quanto accaduto nella terza stagione. La durata sarà di circa 60 minuti.