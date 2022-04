Il dramma di Antonino Spinalbese: Belen rompe il silenzio e commenta così

Qualche giorno fa sui social Antonino Spinalbese ha raccontato di avere un grande problema. La reazione della sua ex Belen Rodriguez sorprende

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese è sempre stata al centro del gossip. Sembrava essere l’uomo definitivo per la famosa showgirl argentina, soprattutto dopo la nascita della loro figlia Luna Mari. Invece, le cose sono andate diversamente e i due si sono lasciati. Belen è tornata (per la seconda volta) assieme all’ex marito Stefano De Martino.

Purtroppo, Spinalbanese è alle prese con dei problemi molto più seri. Ha scoperto di avere una grave malattia autoimmune. Si tratta di una disfunzione del sistema immunitario che induce l’organismo ad attaccare i propri tessuti. Le parole dell’uomo hanno sconvolto i suoi fan, ed è tanta la preoccupazione. Anche la sua ex non è rimasta indifferente e a “Verissimo” ha spiegato cosa ne pensa e ha parlato delle condizioni del suo ex compagno.

Il dramma di Antonino Spinalbanese scuote la sua ex Belen Rodriguez

Tanto per cominciare la Rodriguez ha detto di non sapere nulla di questa malattia, era “rimasta” a una infiammazione del pancreas. In realtà si tratta di un problema molto più serio. “Pensavo fosse questa infezione, non sapevo nulla. Invece non è una cosa da nulla. So che ha dovuto fare un digiuno in ospedale per una settimana. Come sono rimasta? Mi è dispiaciuto – ha detto la Rodriguez – è comunque il padre di mia figlia. Non voglio raccontare ogni cosa ed è bene lasciarsi qualche cosa per sé”.

Poi la Belen ha fatto un “appello” per ricordare di essere comunque una donna dalla grande umanità. Giustamente, la Toffanin ha fatto capire che la sensazione è che i due ex innamorati non parlino da tempo. Belen ha spiegato senza approfondire che non è cosi. Il dramma di Spinalbanese è toccante, visto che la malattia lo rende debole e gli fa perdere peso. Ha raccontato perfino che fa fatica a mantenere sua figlia in braccio.