L’indovinello di logica è uno dei rompicapo più ricercati, perché è senza dubbio molto stimolante e divertente. Così, non ti basta fare chissà cosa, ma semplicemente metterti in gioco ragionando a cosa si sta riferendo la consegna qui riportata. Allora, hai soltanto un minuto, ce la farai?

Alla fine dell’articolo potrai sempre trovare la risposta corretta, perché noi non lasciamo mai i nostri utenti senza una spiegazione. Ma è anche vero che la bellezza di un indovinello di logica è proprio quello di risolverlo da soli! La sfida è avvincente, ma non è impossibile da risolvere. Le lancette dell’orologio stanno cantando tic tac, ti conviene fare alla svelta se non vuoi perdere il gioco in corso.

La logica non è un’opinione, ma una capacità che va di volta in volta allenata. Passare il tempo libero con il proprio smartphone oppure al pc potrebbe essere molto più produttivo se passato a migliorare le proprie abilità. Infatti, nel nostro sito non mancano mai delle sfide interessanti come quella di oggi. Appunto, la consegna è la seguente:

Cosa c’è alla fine dell’arcobaleno, al centro di un atomo e alla fine di un oceano?

Ci sono tante informazioni, le puoi benissimo leggere tra le righe. Proprio per questo solo i più attenti sono in grado di capire in pochissimi secondi di costa sto parlando, è molto più evidente di quello che sembra la risposta.

Soluzione dell’indovinello di logica, da non crederci!

A volte, basta davvero poco per risolvere un sfida. Ci sono tantissimi giochini divertenti che possono essere fatti anche in compagnia dei propri amici. Ti consiglio il rompicapo del serpente nascosto tra le giraffe, devi trovarlo! Si tratta di un indovinello che soltanto i più svegli sanno risolvere, anche perché pure in questo caso entra in gioco la logica. Invece, se rimani su questa pagina, tra poco scoverai la soluzione dell’indovinello del giorno.

Ebbene sì, come già detto la soluzione era proprio davanti ai tuoi occhi! La risposta è una lettera, ma non una qualsiasi. La risposta esatta risiede proprio in una vocale, si tratta della lettera O!

Lo avevi capito da solo? Perché se avessi “letto tra le righe” come ti avevo già suggerito in precedenza, avresti capito in un batter d’occhio che proprio la lettera in questione è la risposta esatta.

Perché la O si trova esattamente all’inizio, al centro e alla fine delle parole presenti nella consegna del rompicapo! Se sei rimasto contento della sfida, ti consiglio il rompicapo numerico nel quale devi trovare la sequenza corretta, vedrai che ti divertirai tantissimo. Oppure ti basta fare un giro nel nostro sito, troverai tantissimi rompicapo divertenti.

Lo hai risolto da solo? Ci vediamo al prossimo appuntamento.