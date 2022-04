A Uomini e Donne non è sfuggito in studio lo scivolone del cavaliere del Trono Over che ha indispettito Maria De Filippi.

A Uomini e Donne è andato in onda un altro importante capitolo del programma dedicato ai protagonisti del Trono Over, prima però si è continuato con Luca Salatino.

Il tronista ha vissuto una bellissima esterna con Aurora, ma quest’ultima in studio non sembrava essere così contenta. Anzi, sembrava piuttosto scocciata. Quest’atteggiamento non è sembrato molto coerente per Salatino e per questo motivo hanno discusso in studio. Le cose sono un po’ degenerate perché nessuno ha creduto nella sua buona fede, ma l’hanno accusata di sfruttare il programma soltanto per avere una maggiore visibilità.

Lei ha lasciato così lo studio, ma lui non l’ha ricorsa. Si passa così al Trono Over, dove Biagio Di Maro ha trascorso una bella serata con Catia. Quest’ultima però la pensa diversamente in quanto è rimasta delusa di essere andata a cena a mangiare una pizza al taglio. Pinuccia ha commentato il tutto lanciando una sonora frecciata a Bruno e lui risponde con uno scivolone che ha indispettito Maria De Filippi.

Bruno fa uno scivolone a Uomini e Donne: Maria indispettita

Bruno non ha accettato la frecciata di Pinuccia, che ha accusato i cavalieri di Uomini e Donne, di cui uno famosissimo è stato annientato da Tina Cipollari durante il corso delle ultime puntate, di trattare male le donne.

Lui ha risposto affermando che nemmeno lei è questa grande signora perché durante una cena con lui si sarebbe tolta la dentiera a tavola per ben 2 volte e ciò gli avrebbe procurato un certo disgusto. Maria De Filippi si è indispettita facendo notare che un’uscita del genere è tutt’altro che elegante in quanto probabilmente lei non l’ha fatto per essere maleducata ma pensava di trovare comprensione nei confronti di un suo coetaneo.

Secondo l’opinionista Tina Cipollari, però, lui si sarebbe semplicemente espresso male e non aveva alcuna intenzione di denigrarla in studio, ma c’è chi nutre qualche dubbio di fronte a questa rivoluzione. La puntata è proseguita con la nuova tronista Veronica che ha deciso di portare in esterna Federico che ha avuto non poche discussioni proprio con l’opinionista.