Tina Cipollari show: a Uomini e Donne lo annienta così!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda come sempre su Canale5, Tina Cipollari se la prende un po’ con tutti scagliando accuse di ogni tipo



Aria davvero frizzantina negli studi di Uomini e Donne. Ancora una volta è stata Tina Cipollari ad animare molto il dibattito. E in effetti nella puntata accade un po’ di tutti. Come il pubblico del dating show di Maria De Filippi sa, la super opinionista ha spesso nel mirino Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Anche questa volta è partito l’attacco verso la coppia, ma la bionda Tina ha avuto da ridire anche contro Sara Zilli. Insomma, la Cipollari era davvero scatenata. Intanto, Luca Salatino vive una bellissima “esterna” con Lilli e tra loro scatta il bacio e di conseguenza viene sancita anche la pace.

Per quanto riguarda Veronica Rimondi, invece, ha rimproverato Federico di essere troppo freddo nei suoi confronti. Ma torniamo al “clou” della puntata, ossia l’attacco di Tina Cipollari a Riccardo Guarnieri. Lui è finito nel mirino dell’opinionista da quando ha ripreso il rapporto con Ida Platano. Come il pubblico sa bene, Riccardo ha concluso la sua storia “in fretta e furia” con Gloria. La dama romana ci è rimasta male, e ha rimproverato il cavaliere di essere stato superficiale e poco sensibile. Insomma, sono volate dichiarazioni molto pesante. Intanto Gloria ha confermato che la sua intenzione è di chiudere con Guarnieri.

Uomini e Donne, che attacco di Tina

Intanto Diego e Aneta stanno proseguendo la loro conoscenza. Anzi, il cavaliere sembra davvero molto preso dal fascino della dama. Tuttavia, ha detto che quando si trova con lei non sente quel fuoco di passione che si sarebbe aspettato. Nonostante questo problema non di certo marginale, ha spiegato che vuole proseguire la relazione con la donna, o quantomeno la sua conoscenza. Per quanto riguarda Luca Salatino, come tutti sanno è uscito con Lilli. I due, dopo aver discusso, hanno addirittura pensato di mollare il programma e di andare via.

Per questo Lilli ha ripensato a tutto il suo percorso, decidendo di vivere quest’esperienza in un luogo più leggero e con meno pressioni. Tra lei e Luca è scattato un bacio molto passionale. Sempre lei, pur ammettendo di avere paura di perderlo, ha anche spiegato che vuole viversi questa storia con li. Intanto il bacio non ha fatto piacere a Soraia, che ha spiegato di essere stanca di questo stallo che va avanti dopo mesi. Luca, infatti, ha preferito vedersi in esterna ancora una volta con Aurora.