Test: scegli il cerchio che preferisci e scopri come sei in amore

By

Scegli un cerchio e scopri come sei in amore con questo semplice test

L’amore è diverso e ci aiuta anche a crescere. Da qualsiasi rapporto amoroso che abbiamo avuto, abbiamo compreso qualcosa in più su di noi. Cosa ci piace, cosa non ci piace, come deve essere la nostra anima gemella…

Per questo oggi ti proponiamo il test del cerchio. Questa forma così perfetta, ma anche molto affascinante ti rivelerà come affronti l’amore. Non avere paura e fai una scelta di… cuore.

Scopriamoci insieme!

Test del cerchio: scegli col cuore e scopri come sei in amore

In questo test del cerchio ti mettiamo di fronte a sei diverse possibilità. Scegli attentamente valutando ogni dettaglio e scopri come sei in amore. Leggi il risultato corrispondente al numero optato.

Se ti piace fare test, prova anche il test dei capelli.

Scegli e conosciti a fondo.

1) Uno –> Sei un mistero

In amore, tu sei una persona continuamente insoddisfatta. Ti annoia facilmente e la routine è il tuo peggiore nemico.

Quando frequenti da un po’ di tempo la stessa persona ti viene l’orticaria e senti di aver bisogno di nuovi stimoli.

Cerchi sempre la novità ed emozioni effervescenti che ti facciano sentire invincibile e vivo. Hai voglia di divertirti fino a quando non sarai certo di aver trovato veramente la tua anima gemella.

2) Due –> Sei impulsivo

La razionalità l’hai dimenticata da molto tempo. Tu vivi d’istinto e di tutte quelle emozioni imprevedibili.

Ami fare nuove conoscenze e non negarti a nessuno. Per questo motivo, sei molto propenso alle frequentazioni breve, quelle ricche di passioni senza litigate date dalla noia e dal tempo.

Tu nella coppia porti il brio e l’essere spumeggiante. Sai come sorprendere, conquistare e ricevere tante attenzioni dal tuo partner, per poi fuggire per una nuova conoscenza.

3) Tre –> Sei razionale

La tua scelta ci rivela che hai chiuso il tuo cuore. Hai paura di rimanere ferito e quindi analizzi ogni situazione nel minimo dettaglio in modo minuzioso e razionale.

Studi ogni aspetto della persona che si dice interessata a te per vedere quale magagna nasconde. Il tuo scanner ti serve per evitare di ferirti, ma cerca di lasciare andare anche un po’ di dolcezza abbassando leggermente le tue difese.

4) Quattro –> Hai paura

Hai ricevuto troppe delusioni nel tuo passato e hai perso la fiducia nell’amore. Hai quasi paura nel lasciarti andare. Dopo aver sofferto tanto, ti sei costruito una corazza che non vuoi minimamente buttare giù.

Anche se frequenti una persona per vari mesi, non riesci a farti conoscere totalmente. Rimani comunque un po’ impalcato evitando discorsi profondi e non ti lasci andare alle emozioni travolgenti e forti dell’amore.

5) Cinque –> Cerchi stabilità

Basta scappatelle e frequentazioni inutili; tu sei pronto per la Tua persona. Vuoi iniziare a costruire un rapporto per il tuo futuro e cerchi la stabilità.

Se hai bisogno di un consiglio, prova il test dell’elefante.

Vuoi una persona al tuo fianco che abbia la tua stessa visione. Vuoi certezze per unire le forze per una progetto di vita in comune.

6) Sei –> Ci metti il cuore

Se questa è la tua scelta allora sei una persona molta emotiva. Non hai paura delle tue emozioni e non tendi affatto a nasconderle, anzi.

Ogni tua decisione viene presa di cuore, soprattutto quando si tratta di rapporti sentimentali.

Ami aiutare e motivare il tuo partner, ma delle volte tendi a prendere un po’ tutto troppo sul serio. Rischi che la tua metà si allontanati e che tu rimanga scottato. Ricordati: “In amore vince chi fugge“