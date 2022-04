Don Matteo 13: una notizia sconvolgente, Cecchini in lacrime

Cambio della guardia a Don Matteo, dove Raoul Bova prenderà il posto di Terence Hill. Queste le anticipazioni e la trama della quinta puntata della fiction

Puntuale come ogni giovedì arriva anche questa sera una nuova puntata di Don Matteo. Appuntamento su Rai 1 in prima serata, come sempre dopo “I soliti ignoti”. Non è una serata come le altre, in quanto è arrivato il giorno della “famosa” quinta puntata. Vale a dire quella tanto attesa e discussa del cambio della guardia. Terence Hill, infatti, lascerà il posto a Raoul Bova nel ruolo di protagonista principale. Non è chiaro che se lo storico personaggio apparirà anche stavolta, ma dovrebbe essere così.

Di certo stasera ci sarà l’arrivo di Don Massimo, che di fatto prenderà il posto di Don Matteo subentrando al personaggio che ha dato il nome alla storia fiction. Sarà una puntata ovviamente emozionante, il cui titolo è “L’amico ritrovato”. La produzione non ama far circolare troppe anticipazioni, ma per quello che si sa il fulcro sarà (appunto) la misteriosa e improvvisa scomparsa di Don Matteo. Cecchini, Pippo e Natalina saranno molto preoccupati e stupiti di quanto accaduto.

Don Matteo, arriva la serata del cambio della guardia

Soprattutto quando scopriranno che a recitare la messa spunterà Don Massimo, al posto di Don Matteo. La puntata dovrebbe accentrarsi sulla misteriosa “partenza” di Don Matteo e l’arrivo di Don Massimo, che è l’unico che forse sa cosa è successo. Questa situazione sarà accolta con diffidenza dagli altri personaggi, perplessi per il nuovo protagonista e preoccupati per l’addio improvviso di Don Matteo.

Non sapremo fino al momento della diretta se Terence Hill apparirà di nuovo. Sembra di no, ma fino ad ora non tutte le previsioni sono state rispettate. Intanto, come side story vedremo Marco che proverà ad aiutare Valentina a risolvere un annoso problema, e questo alimenterà la gelosia di Anna, che sarà molto diffidente e preoccupata. Intanto Don Matteo si prepara alla storica svolta con il tanto atteso cambio di protagonista. Terence Hill lascerà il posto a Raoul Bova, sperando di conquistare il pubblico e riaprire un nuovo ciclo.