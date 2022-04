Osserva bene l’immagine, il rompicapo nasconde delle insidie da scovare!

L’immagine dice tutto, o forse troppo! Si tratta di un rompicapo che fa letteralmente impazzire. Ci sono tanti elementi, e devi essere in grado di saper scindere ciò che non ti interessa. Hai soltanto trenta secondi per risolverlo, allora che ne dici di metterti in gioco?

L’arma migliore per affrontare un rompicapo del genere è quello di non perder l’attenzione. Senza dubbio il focus sull’obiettivo è uno degli strumenti che fa la differenza, per non dimenticare l’importanza della logica. Seppur si tratti di un enigma nel quale c’è un’immagine particolare, anche in questo caso questi sono dettagli che non possono assolutamente passare in secondo piano. Ecco cosa dovrai fare, altrimenti se vuoi la risposta arriva in fondo alla pagina.

La pazienza è la virtù dei forti, che attenzione non equivale al battere la fiacca, anzi aiuta a mantenere l’attenzione e ad essere veloci. L’intolleranza è un difetto grave che non permette in alcun modo la risoluzione di rompicapo del genere, anche se si tratta di un’immagine ricca di elementi nascosti.

Ebbene, l’obiettivo è quello di trovare i 12 elementi! I trenta secondi stanno passando, ti sembra impossibile, ma fidati è estremamente facile, basta usare un pizzico di fantasia e il gioco è fatto!

Ti ho svelato troppo dettagli, ti conviene continuare a giocare se non vuoi perdere.

Rompicapo dell’immagine, ecco la soluzione

Non ci sono dubbi sul fatto che i rompicapo sono delle sfide divertenti. Ti consiglio il gioco numerico nel quale devi trovare la sequenza corretta, sembra complicato, ma in realtà anche in questo caso la logica è la chiave di tutto. Mentre se sei rimasto su questa pagina, significa che vuoi andare fino in fondo nella risoluzione di quello corrente. I trenta secondi sono già passati da un pezzo, e io sono curiosa di sapere chi ha vinto tra noi due!

Come già detto, dovevi usare la logica, quindi lo zoom del tuo apparecchio elettronico, sia che si tratti di smartphone che di un computer, è d’obbligo! Inoltre, non devi perdere tempo in chiacchiere, perché la fantasia sarebbe stata un ottimo trucchetto per risolverlo. Nei rompicapo non bisogna essere eccessivamente stoici nella lettura delle consegne, a volte basta soltanto trovare la giusta chiave di lettura.

In quello di oggi gli elementi sono stati abilmente nascosti dal vignettista, ma non ci sono dubbi, sono facilmente riconoscibili.

Allora, ce l’hai fatta da solo? Se sì, allenati con un altro rompicapo!