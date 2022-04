Dopo il Grande Fratello Vip, l’amara verità: “Non ci avrei mai creduto”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente fa un’inaspettata confessione: “Se me l’avessero detto prima non ci avrei creduto”. Di cosa si tratta

L’ultima edizione del Grande Fratello ha presentato al pubblico personaggi relativamente nuovi che fino a quel momento erano poco conosciuti, o comunque noti soltanto a una piccola parte di pubblico. Come del resto è risaputo, i veri “vip” sono pochi, e spesso circondati da personaggi poco famosi e in cerca di rilancio. Tanti di questi, comunque, riescono a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico. E’ quello che è accaduto a Davide Silvestri, che si è rivelato uno dei protagonisti più apprezzato del reality di Canale 5.

L’attore è stato intervistato da Rtl 102.5 e ha parlato di molte cose che riguardano la sua esperienza nella casa di Cinecittà. Silvestri ha parlato della sua lunga esperienza, e come per la verità ha detto più volte, ha rivelato i nomi degli ex inquilini con i quali si sente più volentieri. Tra questi, però, ne è spuntato uno a sorpresa. Si tratta di Soleil Sorge, ma non c’è solo lei tra le preferenze del ragazzo. “Anche con Manila ho avuto un bel rapporto. Si tratta di una persona molto carina, anzi direi davvero splendida. Mi sono appoggiato a lei più volte, è una bella persona che sento ancora”.

Grande Fratello Vip, l’inaspettata confessione di Davide Silvestri

E tra quelli con cui Davide ancora si sente ci sono Barù, Katia Ricciarelli, Alex Belli, Miriana Trevisan e Aldo Montano. Insomma, il buon Davide si è dato da fare, e gli altri lo hanno accolto molto bene. “Posso fare un bel bilancio di questa mia esperienza nel Grande Fratello Vip – ha spiegato – non pensavo di poter resistere così a lungo lì. Non ci avrei mai creduto se me lo avessero detto prima. Invece ce l’ho fatta, sono rimasto fino alla fine ma non nascondo che è stato molto difficile”.

Poi sulla domanda sul suo rapporto con la fidanzata Alessia Costantino. “Con lei va molto meglio di prima. Quando l’ho rivista al Grande Fratello Vip è stato uno dei giorni più belli della mia vita. E’ stato meraviglioso, una grande emozione: anzi, direi stupenda”. E poi Davide sottolinea un altro particolare: “Uno dei pregi migliori di questa esperienza è che quando esci fuori si apprezza maggiormente la vita e le semplici cose di quella di tutti i giorni”.