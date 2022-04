Manuel e Lulù, Gianmaria Antinolfi svela tutti i retroscena: ecco perchè si sono lasciati

Manuel e Lulù si sono lasciati dopo la fine del Grande Fratello Vip e a rivelare ogni retroscena sulla fine di questo rapporto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. I due sembravano più innamorati che mai, ma una volta terminata quell’esperienza però il loro amore è giunto al capolinea e hanno deciso di separare le loro strade.

La separazione non è avvenuta in buono modo e la Princess ha rivelato che ha saputo della loro rottura attraverso il comunicato Ansa che lui ha rilasciato. A distanza di qualche giorno da quel momento, l’ex compagno di viaggio del Grande Fratello Vip, nonché amico dello sportivo, Gianmaria Antinolfi ha rotto il silenzio in merito a questa vicenda rivelando i retroscena di cui il pubblico non era ancora a conoscenza.

Gianmaria Antinolfi rompe il silenzio sulla fine della storia di Manuel e Lulù

Gianmaria Antinolfi, intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che ha condotto proprio il GF Vip in cui Manuel e Lulù hanno avuto modo di potersi conoscere, ha rotto il silenzio in merito a questa rottura rivelando alcuni retroscena di cui gli utenti della rete non era ancora a conoscenza.

“Ho sempre detto di lui è che, per quanto possa essere importante l’amore, ha altre priorità in questo momento nella vita“ ha esordito l’imprenditore partenopeo, rivelando il punto di vista dello sportivo nonché suo amico. “Non parlo neanche delle Paralimpiadi che sta preparando, ma del fatto che un giorno possa tornare a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di molta tranquillità” ha poi proseguito, come riportato dai colleghi di Biccy.

“Io Manuel non l’ho sentito in questi giorni perché ero impegnato col lavoro, ma posso presupporre che per essere arrivato ad una decisione del genere vuol dire che sta attraversando un momento nel quale non è tranquillo“ ha poi concluso, rivelando che dal suo punto di vista è convinto che gli ultimi tempi della loro relazione non fossero proprio tranquilli e pacifici per spingerlo a prendere una decisione del genere, considerando che nella casa del GF Vip lui sembrava essere particolarmente legato alla Princess.

Gianmaria Antinolfi ha rotto il silenzio su Manuel e Lulù aggiungendo nuovi tasselli sulla fine di questo amore.