Pechino Express, cambia tutto nella nuova edizione? Spunta la clamorosa verità

Pechino Express sta vivendo molti cambiamenti in questa particolare edizione: ma ce ne potrebbe essere uno clamoroso in vista della prossima

Questa edizione di Pechino Express è stata segnata da molte novità: per cominciare l’approdo del travel show su Sky, con un incremento del fattore “spettacolarità” che ha impressionato il pubblico. Ma non è finita qui: ci sono stati altri cambiamenti importanti, che hanno indubbiamente colpito il pubblico. Di fatto, c’è stato un cambio in corsa di conduttore. Come gli spettatori ben sanno, Costantino della Gherardesca ha lasciato il posto ad Enzo Miccio.

Un nome a sorpresa, imprevisto come questo cambio di testimone. Il motivo è l’infortunio del presentatore, che è arrivato durante una puntata nella quale si era cimentato in una prova come quella che affrontano i concorrenti. A sorpresa è venuto fuori Enzo Miccio. Si tratta del simpatico wedding planner, molto a suo agio nel mondo della televisione. Aveva partecipato a Pechino nel 2020, arrivando al secondo posto con Carolina Gianuzzi. Adesso il ritorno in un’altra veste, dove Miccio si trova a suo agio e a dirla tutta se la cava egregiamente.

Pechino Express, tutta la verità su Enzo Miccio alla conduzione

“Quando finì l’edizione 2020 mi ero promesso che l’avrei rifatto subito. Devo dire che è un’esperienza difficile, ma è la cosa più bella che ho fatto. Sono stato fortunato a essere prima viaggiatore e poi presentatore. Mi ha emozionato riprendere lo zaino”. Costantino lo ha definito “spietato”, ma Miccio ha risposto così: “Lo sono nel lavoro e soprattutto con me stesso. Voglio sempre il massimo per me e quindi dagli altri. Sono spietato, ma sempre leale e corretto”. Intanto si susseguono le voci su un cambio di conduttore, con lui che potrebbe sostituire definitivamente Costantino a partire dalla prossima stagione.

Una voce che Miccio smentisce in modo molto chiaro. “Assolutamente no, ho solo coperto un buco. Ma se Costantino mi chiederà di gareggiare ancora con lui, lo farò con piacere”. Ai canali ufficiali ha parlato anche lo stesso Costantino, che ha spiegato. “Mi sono vergognato, perché ho fatto la figura del catorcio – ha detto – avevo qualche costola rotta e un forte dolore al collo, che è stato il problema peggiore. Come è nata l’idea di Enzo? E’ bravissimo, un grande talento”.