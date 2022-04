Victoria De Angelis compie 22 anni: gli auguri speciali di Damiano, Ethan e Thomas

Victoria De Angelis ha compiuto 22 anni e non potevano mancare gli auguri speciali degli altri membri dei Maneskin! Damiano, Ethan e Thomas non potevano farne a meno!

Maneskin: gli auguri speciali della band per Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, dopo che insieme ai suoi compagni di viaggio ha dato un annuncio che ha spiazzato tutti i loro fedeli sostenitori, ha compiuto 22 anni e come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, sui canali social non sono mancati i messaggi dedicati a questo giorno così particolare e tanto atteso.

“Happy Birthday” ha scritto subito il leader della band Damiano David che ha inaugurato le danze, seguito poi a ruota da Thomas. “Auguri sister, sei la best” ha subito aggiunto, pubblicando un inedito scatto che li immortala in un momento ancora inedito per tutti i loro fedeli sostenitori. “Happy Bday rock girl” ha concluso Ethan, mostrando agli utenti della rete uno scatto inedito di un backstage prima di un’esibizione importante della loro carriera.

Victoria De Angelis dei Maneskin è rimasta senza parole di fronte ai dolcissimi gesti dei suoi compagni di viaggio che hanno voluto stupirla con questi scatti ancora inediti per il grande pubblico che li ama e li segue e che non vede l’ora di poterli vedere di nuovo sul grande palco dell’Eurovision che soltanto l’anno scorso gli ha permesso di farsi conoscere ed amare in tutto il mondo, consacrando l’inizio della loro carriera a livello internazionale.

E proprio su quel palco ritorneranno tra due settimane, pronti ad eleggere il nuovo vincitore dell’evento musicale più amato di sempre.