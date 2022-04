Perché Kate Middleton non avrà mai il titolo di principessa?

By

Kate Middleton sarà sempre duchessa e non diventerà mai principessa. La differenza con Diana Spencer è palese. Perché? Ecco la spiegazione

Kate Middleton ha sposato il Principe William il 29 aprile 2011. Pur non avendo annunciato immediatamente la loro frequentazione, i due si sono conosciuti nel 2001 ed hanno iniziato ad uscire insieme nel 2003. Nel 2007, i Cambridge sono stati visti pubblicamente insieme per la prima volta insieme, mentre il fidanzamento ufficiale è stato annunciato solo cinque mesi prima del matrimonio.

Dopo l’unione con suo marito, Kate ha ottenuto il titolo di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge. Negli ultimi anni, molte persone in Gran Bretagna hanno provato a scoprire perché la madre di George, Charlotte e Louis non sia mai diventata principessa. In tanti hanno sottolineato la differenza con la madre di William, la Principessa del Galles.

Ma qual è la reale differenza, dal punto di vista dei titoli nobiliari tra Kate Middleton e Lady Diana? La verità cela un falso storico su Diana Spencer. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Kate Middleton, ecco quando potrebbe diventare principessa

Perché Kate Middleton non è diventata principessa dopo aver sposato il Principe William? Perché Diana Spencer è diventata Principessa del Galles dopo aver sposato Carlo? La risposta alla prima domanda è molto semplice: soltanto le donne nate nella Royal Family possono essere riconosciute principesse a pieno titolo. Kate ha sposato William ma non fa parte della famiglia dei Windsor.

E Diana? Lei non avrebbe mai potuto utilizzare il titolo di Principessa del Galles. Era un errore, in realtà non è mai stata una vera principessa. Ad esempio, Charlotte, la secondogenita di Kate e William ha acquisito il titolo di principessa alla nascita. Kate potrebbe farlo fra qualche anno. Potrebbe diventare principessa quando morirà la Regina Elisabetta, che al momento gode di ottima salute nonostante qualche indiscrezione proveniente dal Regno Unito.

Kate potrebbe diventare Principessa del Galles quando l’anziana sovrana morirà. In quel momento, infatti, gli eredi al trono cambieranno i titoli nobiliari. Carlo diventerà Re d’Inghilterra ed il titolo di Principe del Galles passerà a William. Di conseguenza, la Middleton diventerà Principessa del Galles, rinunciando al titolo meno importante di Duchessa di Cambridge. Lo prevede un protocollo non obbligatorio, valido dal 1300.