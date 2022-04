Test: aiuta l’uomo con due fidanzate a risolvere il rompicapo

Questo test ti permetterà di aiutare una persona in difficoltà: si tratta di un uomo con due fidanzate. Ha un problema molto importante

Il test di oggi riguarda l’amore. Oggi dovrai aiutare una persona che deve raggiungere la sua fidanzata. Il problema è che ne ha due ed è indeciso su quale scegliere! Anche se nessuno lo ammetterà mai, questo è un fenomeno abbastanza diffuso. Per aiutare il ragazzo dovrai concentrarti bene e dare una risposta, possibilmente in meno di un minuto.

Un ragazzo vive a Milano e non è molto fedele. Ecco perché ha due fidanzate, una a Brescia e l’altra a Mantova. Vuole bene ad entrambe e non riesce a scegliere con chi stare. Ecco perché sta con tutte e due! Quando deve decidere chi andare a trovare, va in seria difficoltà e quindi lascia scegliere al caso. Va alla stazione e prende il primo treno che passa.

Il treno per Brescia passa ogni 10 minuti, esattamente come quello per Mantova. Eppure succede sempre un evento strano: i treni passano in orari sempre diversi e casuali, il ragazzo prende il primo che passa e 9 volte su 10 va a trovare la fidanzata di Brescia. Com’è possibile? Perché va quasi sempre a Brescia e non a Mantova?

La soluzione del test

Per risolvere un test come quello che ti abbiamo proposto oggi è necessario ragionare con calma e riflettere bene. Una volta isolati i dettagli inutili, avrai a portata di mano la risposta. Se hai fornito la soluzione, ti facciamo i complimenti. Non è mai semplice risolvere un test del genere in meno di un minuto. Sei stato veramente molto bravo.

Se, al contrario, non hai capito perché il ragazzo non vada quasi mai verso una direzione, non preoccuparti. Hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Prova a cimentarti con un test di logica e ragionamento tutti i giorni, vedrai che in futuro diventerai bravissimo anche tu. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Ecco la soluzione del test delle due fidanzate.

Il treno per Brescia passa ogni dieci minuti. Ipotizziamo che la cadenza sia 8:00, 8:10, 8:20 e così via fino a tarda sera. Quello per Mantova, invece, non potrà mai passare allo stesso orario e quindi transiterà per la stazione con almeno un minuto di ritardo rispetto a quello per Brescia: 8:01, 8:11, 8:21 eccetera. Quindi, arrivando alla stazione ad un orario non definito, il ragazzo avrà sempre più possibilità di andare a Brescia piuttosto che a Mantova.