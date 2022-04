Oroscopo 28 aprile 2022: al primo posto i Pesci, all’ultimo il Toro

La strada è in salita per alcuni segni dello Zodiaco, ma lottare non è mai abbastanza. La classifica dei fortunati e degli sfortunati del giorno ve la sveliamo senza troppi preamboli nell’Oroscopo, come anche i transiti più importanti: Sestile Giove-Mercurio.

Parlano i due Astri, quello che porta i nome del dio degli Dei romani, e quello del pensiero. Forza e ragionamento diventano un tutt’uno, e nell’Oroscopo del giorno parleremo di fortuna, ma anche di tanto ottimismo. Perché in fondo la Dea bendata bussa sempre alla porta degli audaci e di chi non si tira mai indietro. Così, tra una notizia e l’altra, ecco chi sono i segni più fortunati e chi è in fondo alla classifica.

Ragione e sentimento si combinano in un mix potente, proprio come gli astri in gioco. L’Oroscopo non è l’oracolo delle verità, ma il mezzo fondamentale per conoscere al meglio sé stessi, e vivere una vita piena di emozioni, specialmente agendo in linea con gli obiettivi predisposti per il futuro.

Il Sestile è un posizionamento che determina la divisione in 6 parti da 60° degli Astri in questione, tutti e due a 27° dal segno dei Pesci e del Toro. Appunto, come già detto si parlerà di una giornata ricca di buone opportunità, ma bisogna saperle coglierle, perché le informazioni verranno anche dal cielo, ma sono i protagonisti dello Zodiaco a mettere in atto le azioni giuste al momento giusto.

Ecco come fortunati e sfortunatissimi agiranno nella giornata corrente.

Oroscopo: una giornata super per i Pesci!

Finalmente i Pesci vivono dei momenti di gloria, dopo tanti sacrifici è il minimo. Lo stesso accade per Capricorno e Aquario. I loro elementi naturali in gioco sono acqua, terra ed aria, combinati insieme alle influenze degli Astri in gioco, accadranno dei cambiamenti importanti nel loro cielo. Se sei del Sagittario sei il quarto e devi conoscere alcuni dettagli importanti sul tuo conto.

I Pesci sono animati dal Sestile che porta davvero tanta fortuna. Amore e lavoro sono i punti cardine della giornata, perché in entrambi i casi ci sono buone opportunità di sviluppi interessanti, e non mancheranno le sorprese. Consigli: vivi al massimo le emozioni positive, non è il momento di preoccuparsi, per quello c’è sempre tempo.

Il Capricorno è più deciso che mai a raggiungere i suoi obiettivi di lavoro. Nella giornata, non ci sono ostacoli per questo segno, il quale anche lui vivrà delle intense emozioni d’amore dovute a qualche sorpresa. Consigli: il transito ti rende attivo e proattivo, approfittane più che puoi.

L’Aquario è assillato da questioni che non lo riguardano, probabilmente perché chi gli sta attorno lo vuole mettere in difficoltà. Amore e lavoro vanno bene, ma il moto è l’occasione che serviva proprio per fare quel salto di qualità tanto atteso. Consigli: non badare a chi non ti apprezza, a volte è solo invidia, e al momento è così.

Ultimo posto per l’amico Toro, e che giornata!

Il Toro non vivrà una giornata bella, anzi tutto l’opposto, stessa sorte per Gemelli e Vergine. Non si tratta solo di un transito avverso, ma di un periodo nel quale non se ne combina una giusta, ecco qualche consiglio adatto per affrontare le avversità. Il quartultimo segno è la Bilancia che deve assolutamente conoscere le previsioni sul suo conto.

La Vergine è confusa, perché il Sestile non combina efficacemente le emozioni con la ragione. Infatti, in amore non c’è nessuna bella novità, mentre è al lavoro che c’è una situazione che sta diventando insostenibile. Consigli: andare avanti significa che a volte bisogna lasciare dietro qualcosa, specialmente quello che non va.

I Gemelli sono presi da mille impegni e il Transito può decisamente dargli una mano, ma l’amore fa le bizze, mentre al lavoro non bisogna perdere la concentrazione. Consigli: è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità e crescere, non perdere tempo con questioni poco rilevanti, affronta ciò che è necessario.

Concludiamo l’Oroscopo con il Toro che è l’ultimo a causa del moto che scarsamente gli regala dell’energia adatta a risolvere i propri problemi. L’amore non è al massimo, perché questo segno oggi si sentirà più fragile che mai, mentre al lavoro qualche brutta sorpresa potrebbe rovinare tutto. Consigli: mai perdersi d’animo, al massimo respirare più profondamente e ricominciare è la scelta migliore.