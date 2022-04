Franco Bortuzzo, gesto contro Lulù Selassiè: lei reagisce così

Franco Bortuzzo, dopo la fine della storia tra Manuel e Lulù, compie un gesto contro la Selassiè e lei reagisce così.

Nuovo capitolo della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Quarantotto ore dopo l’annuncio di Manuel e ventiquattro ore la verità di Lulù, Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore, prende una posizione netta lasciando un like ad un post contro Lulù e che fa un’insinuazione sugli autori del Grande Fratello Vip.

Alcune ore dopo il gesto social di Franco Bortuzzo che ha fatto il giro del web scatenando la dura reazione dei fan della principessa, è arrivata la reazione della stessa Lulù che è tornata sui social dopo aver spiegato la propria verità sulla rottura.

Franco Bortuzzo, il like contro Lulù scatena i fan della Selassiè: lei reagisce così

Franco Bortuzzo è stata indicata da Lulù Selassiè come il motivo che ha portato alla fine della sua relazione con Manuel. “Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per divi che non c’è mai stata”, ha scritto Lulù sui social. Alcune ore dopo, Franco Bortuzzo ha lasciato il like al post che vedete qui in alto in cui l’utente punta il dito contro Lulù facendo un’insinuazione sul Grande Fratello Vip che avrebbe spinto sulla storia.

Come ha reagito Lulù di fronte al gesto del padre di Manuel? La principessa non è più tornata a parlare di Manuel che l’ha lasciata con un comunicato Ansa nè del padre. Dopo diverse ore di silenzio, Lulù sta provando, esattamente come ha annunciato sui social, a riprendere in mano la propria vita dopo la fine dell’amore con Bortuzzo in cui ha creduto dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

Come vedete dalla foto qui in alto, Lulù ha scelto di ricominciare dal lavoro e, con la sorella Jessica, ha partecipato ad uno shooting fotografico. Lulù, dunque, sceglie la strada del silenzio preferendo soffermarsi sul lavoro. Una foto che i fan hanno accolto con gioia facendola diventare virale su Twitter.

Tutte le fan della “fatina”, preoccupate per lei dopo la decisione di Manuel di chiudere la loro storia, hanno espresso la propria felicità per la decisione di Lulù di rimettersi subito in carreggiata.