“Fai il parrucchiere”: lite choc a La pupa e il secchione show 2022, la reazione della D’Urso

“Fai il parrucchiere”: incredibile litigio a La pupa e il secchione show 2022, la reazione della D’Urso. Furibonda lite senza esclusione di colpi

È accaduto di tutto alla “Pupa e il Secchione Show”. Oltre le consuete polemiche interne alla “magione”, l’atmosfera è elettrica anche in studio. Un furioso litigio è scoppiato tra gli opinionisti, e per la conduttrice Barbara d’Urso è davvero difficile provare a contenere gli animi, che sono decisamente “caldi”. E i precedenti sono già numerosi. Il mesce scorso Mila Suarez ha attaccanto duramente Soleil Sorge e Federico Fahion Style. L’accusa, per nulla “tenera”, era di non saper fare il loro lavoro di giudici del gioco.

La pupa è sembrata piuttosto agguerrita nei confronti di Federico, tanto da arrivare a contestargli anche il suo lavoro, vale a dire quello del parrucchiere. “Sì, sono arrabiatissima, e comunque non è corretto. Questa giuria mi assegna sempre punteggi molto bassi. Da quando sto in questo programma faccio sempre un bagno di cultura. E quelli che giudicano non sono mai stati messi alla prova. Per questo io credo che non sia affatto corretto”. Poi il duro attacco a Federico: “Voi sareste più acculturati di me? Tesoro tu fai il parrucchiere, non sai fare nemmeno il giudice e parli”.

La Pupa e il Secchione 2022: furibonda lite. Volano parole grosse

Insomma, la Suarez era davero inviperita per alcuni giudizi contro di lei, ma francamente l’attacco nei confronti del mestiere di Federico non è sembrato corretto. Ovviamente non è mancata la risposta di un seccatissimo Federico: “Gli altri hanno più cultura di te. Qual è il problema se faccio il parrucchiere? Vuol dire che mi devo vergognare? Io me ne vanto. Come ti permetti. Al prossimo turno altro che “3”, ti becchi uno zero. Che problemi hai con i parrucchieri”.

E poi una serie di parole non proprio dolci che è inutile riportare. Insomma una vera e propria rissa televisiva, con Federico che ha sbagliato nel cadere nella provocazione della Suarez. Come altre volte è accaduto, Mila dimostra di essere pungente. Intanto Federico ha “salvato” lei e Gianmarco dalla sfida finale, dimostrando di rimanere imparziale.