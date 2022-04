E’ stata un’indiscussa protagonista di Amici: oggi la svolta incredibile

Il talent più famoso e amato di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è una fonte di intrattenimento unico. I fan del programma lo seguono praticamente da sempre, anche perché al di là degli anni che passano, alcuni rimangono nel cuore del pubblico, oppure raggiungono altri traguardi.

Oggi parleremo proprio di un’ex stella che è stata davvero molto amata, ma che ha continuato la corsa per il successo. Arrivata all’apice della sua carriera, ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà. Amici non è una trasmissione facile, la scuola mette spesso sotto pressione i concorrenti, infatti ci sono sempre nuove sfide da affrontare, ma non c’è alcun dubbio sulla sua importanza formativa. Anche perdere ingiustamente regala una lezione. Si tratta di comprendere che le cose possono andare diversamente da come si vorrebbe, ma che in ogni caso bisogna trovare il lato positivo.

Il programma non si è sempre chiamato Amici. In origine la sua dicitura era Saranno Famosi, cioè un nome con un logo e una sigla totalmente differenti. Ad oggi, sono cambiate tante cose: professori, allievi, televoto, giudici, e chi più ne ha più ne metta!

Le uniche costanti del talent rimangono la conduttrice, Maria De Filippi, e la maestra Alessandra Celentano, il resto si è evoluto nel tempo.

Così, oggi ricordiamo una protagonista indiscussa del programma, ma per un determinato motivo.

Amici: ecco che fine ha fatto oggi l’ex stella

Nel corso del tempo le cose cambiano, c’è stato persino chi dalle stelle ha ricevuto minacce di morte dagli haters, una notizia impensabile dopo tutto il successo ricevuto. Un programma come Amici è proprio così, fatto di alti e bassi, ma soprattutto di repentini cambiamenti. La protagonista di oggi è stata molto amata, e ricorda lei stessa con grande affetto l’esperienza vissuta, perché non ci sono dubbi sull’importanza del percorso affrontato.

Si tratta di Clementina Giacente, si divide tra Napoli e Roma, è un’ex stella del talent. Oggi a 42 anni è un’affermata insegnante con un futuro da coreografa! Ha iniziato la sua carriera proprio nel programma. Infatti, il momento che più ricorda con più gioia è la vittoria contro Daniela Romano, anche lei un’aspirante ballerina della scuola.

Ricorda con piacere l’esperienza fatta, perché da allora i provini e i casting sono stati all’ordine del giorno. Insieme a lei, Antonella Loconsole è stata un’altra concorrente con la quale poi ha vissuto una bellissima amicizia al di fuori della scuola, dato che tutt’oggi sono ancora in contatto tra loro.

Così, poi è arrivata la partecipazione come professionista nel corpo di ballo di Buona Domenica, C’è posta per te, fino all’ultimo successo. Ha coreografato dei balletti per una serie della Rai di Pappi Corsicato.

Insomma, ricorda con immenso piacere l’esperienza che le ha dato anche una certa notorietà. Purtroppo, tra i concorrenti c’è stato chi ha vissuto drammi familiari che hanno lasciato il segno, dimostrando quanto la scuola può aiutare a crescere e maturare.

Nel caso di Clementina non è più famosa come un tempo nel quale lei e i suoi compagni dovevano essere scortati dalla polizia, ma adesso è diventata una ballerina con un curriculum ricco di esperienze soddisfacenti.