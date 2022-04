Sarah Michelle Gellar: 5 curiosità sull’ex protagonista di Buffy

Sarah Michelle Gellar è una delle attrici più famose di Hollywood. Ecco alcune curiosità sul suo conto che sicuramente non conoscevi

Sarah Michelle Gellar è nata a New York City il 14 aprile 1977. Questa attrice è nota in particolare per aver interpretato il celebre ruolo di Buffy Summers in Buffy l’ammazzavampiri. Questa serie televisiva è andata in onda tra il 1997 ed il 2003 ed ha permesso alla Gellar di diventare famosa in tutto il mondo. Fino a quel momento, aveva soltanto avuto piccoli ruoli in alcuni film.

Sarah Michelle Gellar è sposata con l’attore Freddie Prinze Jr. La coppia, che festeggerà a settembre i vent’anni di matrimonio, ha due figli: Charlotte Grace, nata il 19 settembre 2009, e Rocky James, nato il 20 settembre 2012. L’ultima apparizione nel piccolo schermo dell’attrice risale al 2019, quando ha partecipato ad un episodio della dodicesima stagione di The Big Bang Theory.

Su questa attrice sono stati già raccontati diversi episodi. Oggi proveremo a regalarvi cinque curiosità su Sarah Michelle Gellar ancora sconosciute.

Sarah Michelle Gellar, le 5 curiosità che non conoscevi

L’episodio ‘Halloween’: nell’episodio intitolato ‘Halloween’ della seconda stagione di Buffy l’Ammazzavampiri, Sarah dice al preside di non poter firmare a causa del tunnel carpale. L’attrice soffriva veramente di quella patologia all’epoca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Michelle (@sarahmgellar)