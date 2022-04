Bomba su Gemma Galgani: dopo anni, sta per accadere davvero a Uomini e Donne

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse, da oltre 10 anni, di Uomini e Donne ma ora le cose potrebbero presto cambiare.

Gemma Galgani è da molti anni una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, ma da qualche tempo a questa parte la sua presenza all’interno dello show è diventata sempre più marginale e in molti hanno iniziato a sospettare che la sua presenza dello show non sia poi così scontata durante il corso della prossima stagione, considerando che questa sta per giungere al termine.

A confermare questa voce ci ha pensato anche un e cavaliere del programma che ha lanciato un’indiscrezione bomba sul futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Se la notizia dovesse rivelarsi essere vera, si arriverebbe ad un nuovo capitolo del programma considerato che lei fa parte del cast da oltre 10 anni.

Uomini e Donne, l’addio di Gemma Galgani sempre più vicino: il gossip bomba

A parlare questa volta, ai microfoni di Fralof per Più Donna, è stato l’ex cavaliere Pierluigi Mercogliano che ha avuto modo qualche mesetto fa di poter conoscere Gemma Galgani. Purtroppo la sua presenza all’interno del programma non è stata lunghissima in quanto ha dovuto lasciare le registrazioni a causa di alcuni impegni di lavoro, ma nonostante ciò sembra avere le idee ben chiare. In particolar modo sul futuro della dama all’interno di Uomini e Donne.

“So che ultimamente sta uscendo con un altro signore. Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma“ ha sganciato la bomba l’ex cavaliere sul futuro televisivo della Galgani. “Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita“ ha poi proseguito insinuando il dubbio sulla dama. “Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne” ha poi concluso facendo riferimento al cavaliere che si è presentato oggi in studio e che si è detto subito interessato a conoscerla.

L’addio di Gemma Galgani al Trono Over è sempre più vicino oppure si tratta di voci senza alcun fondamento? Staremo a vedere come si evolverà nel corso delle puntate il suo percorso.