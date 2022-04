Grande Fratello Vip 7, bomba clamorosa: ecco il primo concorrente

By

Ecco il primo concorrente del Grande Fratello Vip 7: un nome bomba

Il Grande Fratello Vip è finito da più di un mese, ma Alfonso Signorini sta già pensando al cast della settima edizione.

Il conduttore presenterà il programma per la quarta volta di fila. Il direttore del magazine Chi sa il fatto suo e riesce a tenere incollati al televisore milioni di ascoltatori.

Dopo questa ultima edizione molto chiacchierata, Signorini è ancora più motivato a trovare dei concorrenti pazzeschi. Sembra che abbia già scelto il primo gieffino.

La settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà il prossimo autunno e il presentatore Alfonso Signorini sta già pensando a chi farà parte del futuro cast.

Il primo nome è stato fatto e a rivelarlo è il portale Dagospia.

“A Mediaset già su pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini” si legge sul portale e confessa il nome bomba: “I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati, ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali“.

Chi non si ricorda dell’interprete di Pierino? E’ proprio lui. Dopo anni lontano dal piccolo schermo, sembra proprio che Alvaro farà ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Mentre la coppia del Grande Fratello Vip rompe il silenzio, il pubblico è già entusiasta di questo primo nome bomba.

Escono allo scoperto anche dei nomi papabili per la settima edizione. Troviamo la mamma di un’amatissima influencer ed ex gieffina, ma anche della madre di Belen Rodríguez, Veronica.

Sembra anche che Pamela Prati sia in lizza per l’ingresso al Grande Fratello Vip 7. Dopo tutta la storia del fidanzato inventato, Mark Caltagirone, però, la showgirl viene allontanata dalla Mediaset e non è detto che possa entrare nel reality show.

Sul settimanale Nuovo si legge ciò in merito alla Prati: “La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality… Difatti sembra che Pamela Prati non avrebbe ancora risolto il contenzioso legale con Mediaset e per questo motivo potrebbe tenerla molto lontana dalla Casa più spiata dagli italiani di Alfonso Signorini“.

Sono tutti pazzi per il Grande Fratello Vip 7, anche chi ha già partecipato al reality show. Il primo nome bomba viene rivelato e i fan non vedono l’ora di scoprire chi gli terrà compagnia nel prossimo autunno