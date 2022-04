Anticipazioni Amici 21: due nomi bomba a rischio eliminazione

Anticipazioni Serale Amici 2022. L’eliminato settima puntata: i nomi a rischio. Chi è al ballottaggio, le sfide, le performances e gli ospiti

Anche questo sabato è arrivato, e l’attesa è tutta per la nuova puntata di “Amici“. Il serale torna su Canale 5 con un altro appuntamento ricco di emozioni. Chiaramente, l’aspettativa è tutta per conoscere l’eliminato di questa settima puntata. A quanto pare, ad uscire dal talent dovrebbe essere solo un concorrente. Le indiscrezioni arrivano in base al fatto che la puntata di stasera è già stata registrata, e per la precisione giovedì. Quindi, nonostante il massimo riserbo della produzione per non far uscire anticipazioni, qualcosa filtra.

Ad esempio non possibile sapere, almeno per ora, il nome dell’eliminato. Altre volte questo è stato anticipato, ma a quanto pare oggi rimarrà il mistero fino all’annuncio durante la diretta. E bisogna ricordare che per due volte i nomi usciti dalle anticipazioni si sono rivelati sbagliati: per questo motivo è sempre bene essere prudenti. Di sicuro, però, è possibile esplorare i nomi dei candidati. Intanto il primo ospite della serata sarà Ghali.

Amici, il nuovo ballottaggio e l’attesa per l’eliminato di questa sera

Come sempre, la puntata sarà incentrata con la gara tra giudici. In particolare tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che si daranno da fare. Le prime sfide della serata sono state: Luigi contro Nunzio: punto a Luigi. Michele contro Sissi: punto Sissi. Luigi contro Nunzio: punto a Luigi. Insomma, i due giudici hanno puntato tutto su Nunzio per provare a vincere la serata. Il primo ballottaggio lo ha comunque visto coinvolto, assieme ad Alex e Serena. A salvarsi, comunque, è stato l’allievo di Rudy Zerbi, vale a dire Luigi.

Quindi al ballottaggio finale vedremo Nunzio e Albe. Uno dei due lascerà il gioco. Come sempre, il verdetto arriverà nella “casetta”. Infine, il duo di professori formato da Zerbi e Celentano ha vinto il guanto di sfida. Per quanto riguarda il vincitore eletto dal pubblico Tim, l’ha spuntata Luigi. Quindi si aspetta un’altra puntata emozionante con l’attesa per scoprire chi sarà l’eliminato di questa puntata.