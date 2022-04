Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, oppure ci sono delle relazioni che non finiscono mai di essere tali? Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno letteralmente sconvolgendo puntata dopo puntata i telespettatori di Uomini e Donne. L’ultimo evento riguarda un ex corteggiatore che rivela qualcosa di inedito.

A Uomini e Donne tutto può succedere. Nello specifico, che si tratti di un rapporto unico quello tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non ci sono dubbi in merito. Ancora dopo anni si sente parlare dell’ex coppia, ed anche quando non lo fanno direttamente loro due davanti le telecamere, ci pensa qualcun altro a smascherare la situazione in piena diretta. Un ex protagonista del dating show decide di raccontare dei dettagli inediti i quali finiscono per complicare in parte la storia tra i due, ma aggiunge delle piccole verità.

Ormai è evidente, Uomini e Donne senza la presenza di personaggi come Ida Platano e Riccardo Guarnieri non può definirsi più tale. Ci sono dei protagonisti che ormai sono così iconici per il programma, che senza finirebbe per non vederlo più nessuno! Meno male che ancora tra i due bolle qualcosa in pentola, e non non possiamo non rivelarvi nulla.

A parlare è un ex corteggiatore della donna, il quale ha raccontato delle vicende sul loro rapporto che nessuno conosceva, ma soprattutto ha aggiunto delle informazioni sull’ex della stessa, che hanno finito per creare non poco caos in studio.

Ecco quanto accaduto e rivelato in piena diretta.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo, ex cavaliere crea caos

La saga della relazione tra Ida e Riccardo si infittisce, perché saltano fuori nuovi retroscena da parte di terzi che si sono ritrovati tra loro due. Del resto, dopo l’ultimo massacro verso Guarnieri in piena diretta da parte della Cipollari, ci si aspetta di tutto da parte di questi protagonisti, meno che stiano in disparte. Così, tra una puntata e l’altra, viene fuori un fatto davvero sconcertante che fa capire che in realtà le cose tra loro due, non sono andate come hanno lasciato intendere.

A parlare è Ilie Maneschi, ormai ex fiamma della Platano. Cos’è accaduto? Il duo sembrava andare molto d’accordo, anche perché tra i due c’erano una dolcezza ed una complicità tale, da rendere la loro frequentazione molto apprezzata. Ma l’ex cavaliere del Trono Over è costretto a diventare tale, appunto ex del programma e della donna, perché ha dovuto dire addio a tutto.

La ragione non risiede nella mancata tranquillità raggiunta con la donna. Infatti, i due passavano delle ore al telefono a parlare, anche sei, oppure hanno festeggiato il compleanno di Ida insieme. Lui le ha persino regalato un albero ed un gioco della Lego, ma nonostante ciò ha affermato di aver vissuto “un’esperienza negativa nel programma.”

Ovviamente, nulle c’entra la Produzione, né tantomeno la macchina che lo guida. Infatti, ha anche dichiarato di apprezzare molto il lavoro dei cosiddetti “umpa lumpa”, così chiama tutti coloro che danno il massimo nella riuscita del programma. La colpa di questo suo malessere è stata data da più ragioni. Il primo è che lui non è un tipo che ama le telecamere, in seguito c’è stato l’incidente della madre, e alla fine anche le parole di Riccardo nei suoi confronti hanno contribuito. Afferma così:

“Quando Ida ha incontrato Riccardo io non c’ero in studio, ma a me non interessa di lui perché è una questione di Ida. Io non mi sono mai permesso di sminuirlo, anche perché so quanto è stato importante per lei. Cosa che non ha fatto lui, perché più volte mi criticava e e l’ha presa in giro per avermi frequentato.”

Insomma, si tratta di parole pesanti che rivelano un aspetto inedito. Secondo l’ex cavaliere del Trono Over, Riccardo Guarnieri è ancora geloso di Ida! Ma le news non finiscono qui, perché l’opinionista più agguerrita ha deciso di sparare a zero sulle situazioni che non le piacciono, contribuendo a creare un clima di tensione in studio.

Con l’esplicarsi delle vicende in corso, non ci resta che rimanere sintonizzati, perché gli aggiornamenti arriveranno a breve.