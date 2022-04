By

Scegli un cuore e scopri cosa nascondi nel tuo profondo con questo divertente test

Le nostre scelte ci definiscono; sono la manifestazioni di alcuni gusti e lati del nostro carattere. Una scelta rivela molto più di quanto tu possa pensare.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del cuore. Scegli in modo istintivo e scopri quale lato del tuo carattere è preponderante sugli altri.

Scopriti insieme a noi!

Test: scegli un cuore e scopri il tuo lato caratteriale più forte

In questo test del cuore ti mettiamo di fronte a quattro possibilità uguali, ma diverse. Scegli senza pensare, in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire quale lato caratteriale ti domina.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Sei una persona molto temeraria e coraggiosa. Non hai paura del pericolo e affronti ogni tipo di situazione a muso duro e a sangue freddo.

Quanto ti capita di rimanere spiazzato in negativo, però, ti abbatti in un secondo e rimani molto ferito.

Se quello che programmi non va nel verso giusto, ti sale un nervoso e tanta rabbia. Senti come se il mondo ce l’avesse con te.

Ricordati che la vita non può essere sempre sotto controllo e che fallire è normale.

Continua a mantenere il tuo coraggio, ma non crearti aspettativa. Solo così sarai pronto a qualsiasi tipo di risultato, sia questo positivo o negativo.

Mi raccomando: impara a sorprenderti.

2) Due

La coerenza è ciò che ti caratterizza. Mantieni questo regime sia nei rapporti sociali, ma anche nelle emozioni.

Non ami le sorprese. Sei un fan delle commedie dal finale già noto dalla prima scena con una trama semplice e banale.

Vorresti che la vita fosse proprio come i film sopra citati. Semplice e lineare.

Devi lasciarti andare alle sorprese e alle novità. Non puoi prevedere il futuro.

Affronta e adattati ai cambiamenti senza avere paura. L’adrenalina è un ormone che non secerni da tempo, ma è questo il vero succo della vita.

Prova nuove avventure.

3) Tre

Ami l’organizzazione, l’equilibrio e la stabilità. Vuoi avere sempre tutto sotto controllo, soprattutto le tue emozioni.

Quando qualcosa cambia all’improvviso, ti senti mancare la terra sotto ai piedi. Non ti lasciar sopraffare dagli ostacoli, ma trova il tuo equilibrio anche in questa situazioni.

Il buio non fa paura, ma è quasi eccitante. Il tragitto per trovare la luce è un mistero molto affascinante.

4) Quattro

La tua scelta ci rivela che sei una persona tranquilla e serena. Ti piace passare il tuo tempo in sola tua compagnia per riflettere e meditare.

Hai bisogno di capire chi sei per sentirti forte e inarrestabile.

Non affronti le ostilità e tendi a scappare da queste. Non vuoi piangere, ma piuttosto preferisci rimanere apatico.

Guarda che dai confronti potresti capire ancora più cose di te stesso. Ti aiuteranno a crescere e a maturare in modo positivo