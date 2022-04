Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Riccardo, arriva la scottante verità

Le Anticipazioni di Uomini e Donne rivelano una scottante verità sui due protagonisti indiscussi del Trono Over Ida e Riccardo.

Questa stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine, ma non per questo motivo mancano i colpi di scena riguardanti i suoi protagonisti.

Nelle scorse ore è stato registrato un nuovo appuntamento del programma e Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato in anteprima tutto ciò che da qui a poco andremo a vedere sul piccolo schermo degli italiani.

La registrazione, infatti, pare essere stata incentrata quasi unicamente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Entrambi, infatti, avevano rivelato che tra loro non c’era più nulla a legarli ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato e la dama ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare la sua versione della storia.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida ammette tutta la verità su Riccardo

Riccardo Guarnieri ha voluto prima avere un chiarimento con Gloria. Il cavaliere sembrava ancora essere interessato a fare la sua conoscenza, ma lei gli ha ribadito che le cose tra loro sono ormai concluse ed ora è più concentrata che mai a voler conoscere altra gente.

A questo punto si affronta, dopo lo stupore di Maria De Filippi in studio, il discorso con Ida Platano. Il cavaliere rivela che da parte sua non nutre più alcun sentimento nei confronti della sua ex fidanzata in quanto tra loro le cose sono morte e sepolte da tempo. Lei però non sembra essere dello stesso parole e ammette di essere andata oltre l’amicizia.

I due proveranno l’ennesimo ritorno di fiamma oppure questa storia è morta e sepolta? Una cosa però è certa: Tina Cipollari ci aveva visto lungo. L’opinionista di Maria De Filippi non aveva mai creduto ad un loro rapporto fondato unicamente sull’amicizia sospettando che tra loro ci fosse ancora qualcosa di speciale, ma loro hanno sempre negato fin quando nelle scorse ore la dama non ha deciso di venire allo scoperto e di confermare ancora una volta i forti sentimenti che prova nei confronti del suo storico ex fidanzato.

Ida e Riccardo a Uomini e Donne sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.