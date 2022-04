Oggi avrai la possibilità di scoprire alcune curiosità su Johnny Depp, l’attore statunitense che ha vestito i panni di Jack Sparrow

È molto probabile che Johnny Depp sia uno dei personaggi più virali sul web delle ultime settimane. Le vicende legate al suo divorzio con l’attrice Amber Heard stanno appassionando tantissime persone. Ognuno si schiera da un lato, c’è chi difende Depp e chi sta dalla parte della Heard. Di sicuro, questa vicenda continuerà a tenere banco ancora a lungo.

Johnny è nato ad Owensboro, nello Stato del Kentucky, il 9 giugno 1963. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diverse candidature prestigiose. Nel 2004, 2005 e 2008 è stato candidato al Premio Oscar come miglior attore per i film La maledizione della prima luna, Neverland – Un sogno per la vita e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Sempre nel 2008, ha vinto il Golden Globe come migliore attore in un film commedia o musicale.

Oggi vogliamo raccontarti cinque curiosità su questo attore che ancora non conoscevi.

5 curiosità su Johnny Depp che ancora non conoscevi

Il lungo fidanzamento: se il matrimonio con Amber Heard tiene banco nelle ultime ore, il rapporto più duraturo dell’attore è quello con la collega Vanessa Paradis, durato ben 14 anni. Come accade spesso alle star di Hollywood, i due si sono conosciuti sul set nel 1998 e hanno avuto due figli. Non si sono mai sposati e hanno deciso di lasciarsi nel 2012.